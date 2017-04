Các quán cà phê có máy lạnh đều đông khách trong những ngày trời Sài Gòn nóng bức. Thạc sĩ Lê Đình Quyết - Phó phòng dự báo (Đài Khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ) cho biết, những ngày qua TP HCM và các tỉnh miền Đông Nam Bộ rất nóng do vùng áp thấp nóng đang bị nén về phía Nam. Kịch bản thời tiết này vẫn diễn ra trong ít nhất một tuần nữa. TP HCM ít mưa, nắng nóng có thể đạt 36 độ C dù đây chưa phải là thời kỳ nắng nóng nhất ở Nam Bộ. Tình trạng nắng nóng được dự báo còn kéo dài đến nửa đầu tháng 5. Các đợt nắng nóng sẽ xảy ra chủ yếu ở các tỉnh miền Đông Nam Bộ và TP HCM, phổ biến 37-39 độ C, có nơi hơn 39 độ C. Còn nhiệt độ ở các tỉnh miền Tây khoảng 35-37 độ C. Cơ quan dự báo cũng cho biết, năm nay mùa mưa có thể đến muộn hơn mọi năm (khoảng ngày 5-15/5).