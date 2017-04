TP - Chiều 24/4, Sở TN&MT tỉnh An Giang cho PV Tiền Phong biết, sở này vừa có báo cáo về kết quả quan trắc và cảnh báo sạt lở đất bờ sông trên địa bàn.

Vụ sạt lở nghiêm trọng xảy ra tại ấp Mỹ Hội, xã Mỹ Hội Đông, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang.

Theo đó, hiện tại toàn tỉnh có 51 đoạn sông cần cảnh báo nguy cơ sạt lở từ mức nhẹ đến mức rất nguy hiểm, với tổng chiều dài trên 162 km. Trong đó, có 5 đoạn được cảnh báo ở mức độ rất nguy hiểm, 32 đoạn ở mức độ nguy hiểm, 11 đoạn ở mức độ trung bình và 3 đoạn ở mức độ nhẹ.

Cụ thể, trên sông Tiền đoạn qua địa bàn tỉnh An Giang, Sở TN&MT đã thực hiện quan trắc 10 điểm có nguy cơ sạt lở, trong đó một số đoạn xảy ra sạt lở mạnh, liên tục và đang có nhiều nhà dân xây cất ven sông cần đặc biệt chú ý như đoạn Vĩnh Xương - Long Châu (thị xã Tân Châu) với chiều dài 13,3 km. Trên đoạn sông này, mức độ sạt lở mạnh, diễn ra nhiều năm liền, tập trung tại các ấp Vĩnh Lạc, Vĩnh Khánh (xã Vĩnh Hòa) với nhiều cung trượt có chiều dài 30-70m.

Kết quả đo đạc cho thấy, trắc địa ngang địa hình đáy sông có dạng hình chữ V. Khả năng sạt lở còn diễn biến phức tạp trong thời gian tới. Đoạn kè Tân Châu có chiều dài đoạn cảnh báo dài 2,4km thuộc các phường Long Hưng và Long Thạnh (TX Tân Châu) Đoạn này đã được kè đá. Tuy nhiên, khu vực hố sâu dưới đáy sông có xu hướng phát triển theo chiều sâu và ngày càng ép sát về phía chân kè, gây nguy cơ mất ổn định về phía chân kè.

Nhiều đoạn khác cũng đang có nguy cơ sạt lở rất cao, cụ thể: Đoạn từ phường Long Sơn (Tân Châu) đến xã Long Hòa, huyện Phú Tân dài 4km; Đoạn chợ Vàm-Phú An-Phú Thọ-Phú Mỹ (Phú Tân) dài 12,7 km; Đoạn Kiến An huyện Chợ Mới dài 1,5km; Đoạn thị trấn Chợ Mới - Long Điền A (huyện Chợ Mới) dài 1,8 km; Đoạn Long Điền A, huyện Chợ Mới chiều dài sạt lở 3,8 km.

Trên sông Hậu, Sở TN&MT đã quan trắc 28 đoạn sông để cảnh báo sạt lở, chạy quanh các địa phương huyện An Phú, thành phố Châu Đốc, thị xã Tân Châu, huyện Phú Tân, Châu Phú, Châu Thành, thành phố Long Xuyên, huyện Chợ Mới. Trên sông Vàm Nao, đoạn cảnh báo sạt lở dài 7 km bên bờ trái thuộc các xã Kiến An, Mỹ Hội Đông (Chợ Mới). Trên sông Bình Di, đặc diểm có nhiều khúc cong và chuyển hướng dòng mạnh, hiện tượng sạt lở chủ yếu tại cung bờ lõm các đoạn cong. Trên kênh xáng Tân An có 5 đoạn sạt lở với tổng chiều dài 11,8km.

Vụ sạt lở nghiêm trọng xảy ra ngày 22/4, tại ấp Mỹ Hội, xã Mỹ Hội Đông, huyện chợ Mới, tỉnh An Giang đã nhấn chìm 14 căn nhà và 2 nền nhà xuống sông có chiều dài đoạn sạt lở 70m, ăn sâu vào 35m làm đứt đoạn đường giao thông liên xã. Bên cạnh đó, 90 hộ nằm tiếp theo cũng có nguy cơ sẽ bị nhấn chìm đã được di dời đến nơi an toàn. Thiệt hại ban đầu ước tính khoảng 9 tỷ đồng. Đoạn sạt lở này được nhận định ở mức đặc biệt nguy hiểm vì tại đây có trường học, khu hành chính xã, chợ, khu dân cư sinh sống tập trung, có nhiều khu kinh doanh, sản xuất.

Riêng tuyến bờ trái sông Vàm Nao thuộc xã Kiến An và xã Mỹ Hội Đông (huyện Chợ Mới) là đoạn có độ dài sạt lở đến 7.000 m. Tính từ khu vực phà Thuận Giang về hạ nguồn, có 1.500 m tiếp tục bị xâm thực gây sạt lở mạnh lấn sâu vào đất liền 2 - 5 m. Nguyên nhân chính gây sạt lở là do sự phát triển mở rộng bãi bồi phía Tân Trung làm trục dòng chảy chính nên đáy sông lệch về phía bờ Chợ Mới. Được biết, kết quả đo lòng sông sâu nhất là -20m khi cách bờ Kiến An và -40m khi cách bờ Mỹ Hội Đông. Vách bờ sông thẳng đứng, cộng thêm tác động do sóng hình thành bởi gió mùa Tây-Nam đào khoét tạo hàm ếch làm tăng độ sạt lở tại đây.

Trao đổi với phóng viên Tiền Phong, ông Võ Hùng Dũng - Phó Giám đốc Sở TN&MT tỉnh An Giang cho biết: “Do thời tiết biến đổi thất thường, tác động của quá trình biến đổi khí hậu và ảnh hưởng các đập thủy điện trên sông Mekong dự báo tình hình sạt lở vẫn còn diễn biến phức tạp trong thời gian tới. Đặc biệt trong mùa khô 2017, do chế độ thủy văn bất thường làm mực nước tăng giảm không theo quy luật, diễn biến thời tiết mưa trái mùa phức tạp có nguy cơ tác động đường bờ gây sạt lở rất cao”.