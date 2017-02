Cơ quan chức năng đã có kết quả ban đầu vụ 3 người thương vong xảy ra tại căn nhà trên đường Nguyễn Văn Linh,phường Tân Thuận Tây, quận 7, TP.HCM vào ngày 23/2.

Con hẻm dẫn vào ngôi nhà vợ chồng ông L. được phong tỏa - Ảnh: Tuấn Thành

Từ kết quả khám nghiệm hiện trường và giải phẫu tử thi, Đội khám nghiệm hiện trường (Phòng Kỹ thuật hình sự Công an TP.HCM) nhận định ông Phan Hoàng T. (SN 1963), Phạm Thị L. (SN 1961) tử vong do ngạt khí than tổ ong, không phải án mạng.

Riêng nạn nhân Phan Ngọc Ng. (SN 2000, con của vợ chồng ông T.) cũng bị ngạt khói phải nhập viện cấp cứu và sức khỏe cơ bản đã ổn định.

Như đã đưa tin, sáng 23/2, do không thấy ông T. đến công ty bảo vệ làm việc như hằng ngày nên người của công ty này đến tìm thì thấy căn nhà khóa trái cửa.

Đến trưa cùng ngày, nhân viên của công ty này tiếp tục đến nhà ông T. và gọi điện nhiều lần nhưng không thấy trả lời. Nghi có điều không hay nên người này báo với công an địa phương.

Sau khi phá cửa, mọi người kiểm tra thì thấy ông T. và bà L. đã tử vong. Riêng cháu Ng. nằm bất tỉnh và được đưa đi bệnh viện cấp cứu. Công an quận 7 và các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM có mặt phong tỏa hiện trường điều tra.

Được biết, bà L. bán đồ ăn sáng ở khu chế xuất Tân Thuận. Bên trong nhà có bếp nấu nước lèo và nhiều than tổ ong.

Bếp than dùng nấu nước lèo trong nhà nạn nhân

Bước đầu công an nhận định, quá trình nấu nước lèo bằng than tổ ong tạo ra khói và nhà đóng kín cửa đã làm vợ chồng ông L. tử vong và làm cháu Ng. bất tỉnh.

Nguyên nhân chính thức của vụ việc vẫn đang được điều tra.