TP - Chiều 3/4 tại UBND TT Mái Dầm (huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang), chính quyền địa phương đã tổ chức đối thoại với hơn 30 hộ dân bị ảnh hưởng bởi hoạt động của Nhà máy giấy Lee & Man.

Tham dự buổi đối thoại, ông Trần Phong-Cục trưởng Cục Môi trường miền Nam cho biết, đích thân ông đã đến tận nơi thị sát, xem xét. Quá trình nhà máy Lee & Man vận hành còn có một số khâu chưa ổn như kho chứa than đá còn nhiều khe hở, khi có gió bụi than bay lên nên đã yêu cầu Cty nên lắp mái che chắn. Bên cạnh đó công trình thi công xe chạy gây ra bụi cũng đã bắt buộc phun nước để chắn bụi.

Về tiếng ồn tại nhà máy, ông Phong cho biết, kết quả đo đạc cho thấy tiếng ồn đủ tiêu chuẩn. Tuy nhiên, có 2 khâu phải khắc phục là đặt các tấm chắn để giảm tiếng ồn và nơi tiếp giáp với động cơ cần lắp mảng che. Ông Phong cũng yêu cầu cần công khai kế hoạch vận hành để người dân nắm rõ quy trình hoạt động. “Vấn đề quan trọng nhất mà người dân đang quan tâm là mùi hôi. Chúng tôi đã trải nghiệm thực tế với người dân về vấn đề này. Bốn khu vực có mùi hôi tại nhà máy là khu xử lý nước thải đưa ra ép bùn, khu ép bùn đóng bánh, hệ thống túi khí và khu vực đốt khí metan. Chúng tôi rà soát kỹ và hiện tại công ty đã lên phương án giải quyết. Đến ngày hôm nay, qua kiểm tra mùi hôi cũng đã giảm giảm 70 - 80% so với thời ban đầu”- ông Phong cho biết.

Ông Trần Phong cũng cho biết đã đề nghị với Cty Lee & Man để cho người dân vào xem và phối hợp với chính quyền địa phương giám sát định kỳ và Cty Lee & Man đã đồng ý.

Trong báo cáo vận hành thử nghiệm dự án nhà máy giấy Lee &Man số AC-20170331-01, do ông Chung Wai Fu - Tổng giám đốc ký ngày 31/3 gửi đến Bộ TN&MT và chính quyền địa phương, cho biết ngày 3/4 Cty sẽ tiến hành lắp đặt bao lưới chống bụi quanh kho than và trồng cây tại vị trí đất trống sau kho than để hạn chế bụi than bay tạt đến khu vực ven sông Mái Dầm khi gió lớn, dự kiến ngày 17/4 sẽ hoàn thành. Cty cũng sẽ lắp đặt thêm tấm cách âm ở vị trí làm mát của nhà máy nhiệt điện để tăng hiệu suất giảm tiếng ồn, dự kiến 13/4 sẽ hoàn thành.