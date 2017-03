TP - Chiều 29/3, Sở GTVT Quảng Nam có buổi làm việc với BQL Dự án đường thủy nội địa (Cục Đường thủy nội địa - Bộ GTVT) và BQL Dự án Đầu tư xây dựng Hội An (UBND TP Hội An). Đây là 2 dự án của hai chủ đầu tư riêng biệt, cùng thực hiện nạo vét và bơm cát vào bờ để chống sạt lở bãi biển Cửa Đại.

Tại đây, ông Phạm Văn Thông, Giám đốc BQL Dự án Đường thủy nội địa thừa nhận việc cộng dồn khối lượng cát của cả hai dự án để báo cáo cho dự án của mình. Lý do theo ông Thông, là do vị trí hút cát của dự án của đơn vị ông làm chủ đầu tư… trùng với vị trí hút của dự án do phía Hội An làm chủ đầu tư. Lãnh đạo BQL Dự án Đường thủy nội địa cho rằng, khối lượng 82.000m3 được giao là con số trong hồ sơ thiết kế, con số thực tế đang được đơn vị liên quan đo đạc tại hiện trường. Khối lượng cần nạo vét sắp tới phụ thuộc vào kết quả đo đạc này.

Ông Thông cũng cho biết, dự án có tổng kinh phí 12 tỷ đồng, tuy nhiên hiện tại đơn vị chưa trả tiền cho nhà thầu thi công hợp đồng. Riêng khối lượng cát mà nhà thầu Công ty Sơn Thịnh và Công ty Thành Đô (do BQL Dự án Đầu tư xây dựng Hội An thuê) thi công tại vị trí này sẽ không được trả tiền.

Về nghi vấn trục lợi ngân sách từ dự án từ cách “cộng dồn” kể trên, giám đốc BQL Dự án Đường thủy nội địa khẳng định việc thi công dự án mục đích là nạo vét luồng đảm bảo an toàn giao thông. Nhà thầu của đơn vị thi công khối lượng bao nhiêu sẽ trả tiền bấy nhiêu chứ không nhất thiết phải chi 12 tỷ đồng dù thi công không đủ khối lượng theo hợp đồng.

Tại buổi làm việc, ông Lê Văn Sinh - Phó giám đốc Sở GTVT Quảng Nam khẳng định, việc hút trộm cát là có. Còn việc ai trộm và cát hút trộm được đưa đi đâu, thì phải đợi kết quả từ cơ quan điều tra.