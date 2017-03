TP - Dự án đường thủy nội địa (Cục Đường thủy nội địa - Bộ GTVT) trên thực tế mới bơm vào bờ biển Cửa Đại được hơn 7.600m3 cát (tính đến ngày 17/3). Tuy nhiên, Ban quản lý (BQL) dự án lại báo cáo đã thực hiện trên 41.000m3. Ngày 27/3, làm việc với lãnh đạo TP Hội An, đại diện dự án này cho biết, sở dĩ có con số trên là do đã… cộng luôn khối lượng của dự án khác!

Tàu hút cát neo đậu tại Cửu Đại sáng 26/3. Ảnh: Hoài Văn.

Như Tiền Phong đã thông tin: Tại khu vực Cửa Đại (TP Hội An, Quảng Nam) hiện có 2 dự án thực hiện nạo vét và bơm cát vào bờ để chống sạt lở bãi biển: Dự án “Chống sạt lở khẩn cấp bờ biển Hội An”, do BQL Dự án đầu tư xây dựng Hội An (UBND TP Hội An) làm chủ đầu tư, 2 Công ty Thành Đô, Sơn Thịnh được ký hợp đồng thực hiện; Dự án “Nạo vét giao thông luồng lạch Cửa Đại” do BQL Đường thủy nội địa hợp đồng với Công ty Thuận Lưu thi công. Dự án nạo vét 82.000m3, kinh phí 12 tỷ đồng từ ngân sách.

Những ngày qua, con số trên 35.000 m3 cát trong dự án của BQL Đường thủy nội địa bị “mất tích” khiến chính quyền và nhân dân địa phương bất bình. Ngày 27/3, đại diện Cục Đường thủy nội địa, BQL Dự án đường thủy nội địa và các đơn vị liên quan có buổi làm việc với UBND TP Hội An, trong đó có bàn về khối lượng cát “khủng” chênh lệch mà báo chí đã phản ánh.

Tại buổi làm việc, ông Phạm Văn Thông - Trưởng BQL Dự án đường thủy nội địa (Cục Đường thủy nội địa, Bộ GTVT) thông tin, tính đến ngày 25/3, tổng khối lượng cát nạo vét và đổ bãi của dự án là 64.000m3. Trong đó, Công ty Thuận Lưu thực hiện 14.417m3, Công ty Thành Đô nạo vét 29.500m3, Công ty Sơn Thịnh: 20.136m3. Ông Thông khẳng định, sô liệu trên là cộng cả 3 công ty đang thi công nạo vét bơm cát tại Cửa Đại. Nhưng oái oăm, trên thực tế chỉ có Công ty Thuận Lưu hợp đồng thi công với phía đường thủy nội địa. Hai công ty còn lại do phía Hội An thuê thực hiện dự án của mình, không liên quan gì đến nhau!?

Chủ tịch UBND TP Hội An, ông Nguyễn Văn Dũng tỏ ra hoàn toàn bất ngờ và bức xúc trước cách tính cộng dồn “nhận vơ” của chủ đầu tư này. Trong khi hai dự án này độc lập, không liên quan đến nhau, chỉ có một việc chung là phải đổ cát vào bờ biển Cửa Đại. Cách quản lý của dự án này cũng gây bất bình. Cuộc họp quan trọng gần đây nhất lại vắng mặt chủ đầu tư, chỉ có Đoạn quản lý đường thủy nội địa Quảng Nam tham dự, và đại diện đơn vị này cũng không cung cấp được gì về dự án do Cục Đường thủy nội địa thực hiện.

Tại buổi làm việc, BQL đường thủy nội địa khẳng định, trong quá trình thi công luôn có tư vấn giám sát 24/24 giờ, từ việc xác nhận khối lượng nạo vét và bơm lên bờ, có xác nhận 3 bên gồm đại diện tư vấn giám sát, BQL dự án và đơn vị thi công.

Từ đây, lại lộ ra một vấn đề khó hiểu. Theo chủ đầu tư, dự án bắt đầu thi công từ ngày 20/2/2017. Tuy nhiên, sổ theo dõi thi công bơm cát tạo bãi đối với Công ty Thuận Lưu (do Công ty TNHH Tư vấn đầu tư xây dựng Cửa Đại giám sát) lại chỉ tính từ ngày 4/3 đến ngày 23/3, với khối lượng thực hiện là 14.417 m3.

Chốt con số cuối cùng, ông Phạm Văn Điểu - Giám đốc BQL Dự án đầu tư - xây dựng Hội An cho biết, tính đến thời điểm 27/3, khối lượng bơm cát tạo bãi tại biển Cửa Đại đối với hạng mục nạo vét luồng lạch do BQL Dự án đường thủy nội địa làm chủ đầu tư đã thực hiện 16.543,7m3 (tính thời gian thi công từ ngày 4/3 đến ngày 25/3).

Bài học lớn của Hội An

Tại cuộc họp, lãnh đạo BQL Dự án đường thủy nội địa đã cung cấp cho thành phố Hội An những thông tin liên quan về số tàu, đơn vị tư vấn, công suất các tàu… trong dự án của mình.

Theo đó, dự án thực hiện khối lượng được phê duyệt là 82.000 m3, bắt đầu triển khai từ ngày 20/2/2017, dự kiến đến 15/4/2017 sẽ hoàn thành. Từ các thông tin này cùng với số liệu khối lượng mà dự án của đơn vị đã nạo vét, ông Nguyễn Văn Dũng cho rằng, việc thi công như vậy là quá chậm, không thể hoàn thành đúng tiến độ.

Ông Nguyễn Thế Hùng - Phó Chủ tịch UBND TP Hội An cho biết, sự việc lần này chính là bài học lớn đối với Hội An. Đặc biệt là trong thời gian tới, khi dự án đồng bộ cứu bờ biển Cửa Đại được triển khai. Vấn đề kiểm tra, giám sát việc nạo vét cát tạo bãi sẽ cực kỳ quan trọng trong lúc nguồn cát cần để tạo bãi cho bờ biển nơi này rất lớn.