TPO - Nam thanh niên đi bộ lên cầu Đồng Nai rồi bất ngờ leo qua lan can nhảy xuống dưới nhưng rơi trúng mố cầu bằng bê tông khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Lực lượng chức năng điều tra vụ việc

Người dân cho biết, khoảng gần 13h chiều nay 28/2, một nam thanh niên đi bộ lên cầu Đồng Nai, đoạn giáp ranh giữa TPHCM và thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương. Đến đoạn giữa cầu, thuộc địa phận phường Bình Thắng, thị xã Dĩ An, người này bất ngờ leo qua lan can cầu rồi nhảy xuống.

Tuy nhiên, người này rơi trúng mố cầu bằng bê tông phía dưới dẫn đến tử vong tại chỗ. Nhận tin báo, công an phường Bình Thắng có mặt bảo vệ hiện trường, điều tra vụ việc.

Người thân nạn nhân sau đó cũng có mặt tại hiện trường. Bước đầu thanh niên trên được xác định là anh Nguyễn Việt C. (SN 1991, quê Đắk Lắk). Theo người thân, thời gian gần đây anh C. có chuyện buồn và từng có ý định tự tử.