TPO - Chiều 19/1, các bến xe Hà Nội cho biết, tính đến chiều 19/1, đã có nhiều doanh nghiệp (DN) vận tải tại các bến xe Hà Nội thông báo tăng giá vé dịp Tết Nguyên đán Đinh Dậu. Mức giá được các DN vận tải điều chỉnh tăng từ 7 đến 60%.

Nhiều tuyến xe khách dường dài đã tăng giá vé dịp Tết đến 60%. Ảnh: T.Đảng.

Khảo sát tại các bến xe Hà Nội, PV Tiền Phong ghi nhận, hầu hết xe khách chạy các tuyến đường dài có cự lý trên 300km là tăng giá, các DN chạy dưới 300km vẫn giữ mức giá bình thường. Về số lượng các DN vận tải tăng giá vé dịp Tết Đinh Dậu, chiều 19/1, ông Lý Trường Sơn, Trưởng phòng Kế hoạch, Cty Cổ phân quản lý Bến xe Hà Nội cho biết, tính đến 17h ngày 19/1, đã có 21 DN vận tải đang hoạt động trên 19 tuyến đường dài thông báo tăng giá vé, trong đó bến xe Giáp Bát có 19 DN, bến xe Gia Lâm có 2 DN, mức tăng được các DN vạn tải từ 7 đến 60%.

Lý giải việc này, ông Nguyễn Tất Thành, Giám đốc Bến xe Giáp Bát cho biết, sở dĩ có chuyện nhà xe này tăng giá, nhà xe kia không là do trong thông báo tăng giá, họ nói rằng các nhà xe chạy đường dài trên 500 km thực tế những ngày Tết do chỉ có một chiều có khách, còn chiều rỗng. Ví như tuyến TP. HCM, dịp trước Tết họ chỉ có khách chiều ra Giáp Bát (Hà Nội), chiều về hầu như chạy rỗng, điều này cũng xảy ra ngược lại với chiều chạy vào TP.HCM sau Tết. Do vậy họ có kế hoạch tăng giá vé để bù vào chiều chạy rỗng nhằm đảm bảo biểu đồ chạy xe giải toả hành khách dịp Tết. Tuy nhiên ông Thành cũng cho biết, cơ quan chức năng và quản lý bến xe chỉ chấp nhận cho các DN vận tải chạy đường dài tăng giá vé theo tỉ lệ trên dịp sau Tết, còn từ nay đến Tết Đinh Dậu các DN không được tăng giá vé.

Cũng theo ông Thành, cho đến thời điểm này, nếu DN vận tải muốn điều chỉnh giá thì đã phải có thông báo bằng văn bản, từ đó bến xe có ít nhất 1 tuần để chuẩn bị các thủ tục để DN được niên yết giá vé mới. Tuy nhiên nay đã là ngày 19/1 (tức 22 thánh Chạp năm Bính Thân), trong khi cao điểm Tết bắt đầu từ sau ngày 25 tháng Chạp hàng năm, thời gian không còn đủ để DN vận tải làm thủ tục xin tăng giá vé. Do vậy trừ các DN vận tải đường dài trên 300 km, các DN dưới 300 km sẽ không tăng giá vé trong dịp Tết này.