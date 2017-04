TPO - Sáng 12/4, ông Võ Thanh Tòng, Bí thư Huyện ủy Đầm Dơi xác nhận vụ việc và chỉ đạo Công an huyện Đầm Dơi làm rõ vụ trộm gà đánh công an ở ấp Tân Thành B, xã Tạ An Khương Nam.

Ông Đức với con gà giành lại được từ bọn trộm Khoảng 21 giờ ngày hôm qua (11/4), tại địa bàn ấp Tân Thành B, xã Tạ An Khương Nam (Đầm Dơi) người dân cùng ông Hồ Văn Đức vây bắt kẻ trộm gà, có hung khí. Ông Hà Thái Dương, Công an ấp Tân Thành B cho người đóng Cổng an ninh trật tự của ấp, điện thoại cho trực ban Công an xã Tạ An Khương Nam giải quyết. Tuy nhiên, nhóm trộm dùng hung khí chống trả và thoát thân. Ông Hà Thái Dương đuổi theo liền bị nhóm trộm gà đánh trọng thương. Ông Hồ Văn Đức cho biết, hai người trộm gà thuộc băng nhóm Trí Hữu ở thị trấn Đầm Dơi (huyện Đầm Dơi).