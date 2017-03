Cùng nàng ăn 1 bữa tối thật lãng mạn

Phần lớn phụ nữ đều thích những điều nhẹ nhàng lãng mạn cho dù là người phụ nữ có vẻ ngoài mạnh mẽ đến đâu đi nữa. Ngày thường, nàng và bạn có thể không quá cầu kỳ trong việc lựa chọn chỗ ăn , nhưng vào ngày này hãy dành chút thời gian, lên mạng để tìm kiếm 1 vài địa điểm ăn uống có không gian đẹp rồi cùng thưởng thức. Đừng nghĩ phải có nến hoặc rượu vang như trong phim mới làm nàng vui, sự quan tâm đúng dịp này chắc chắn sẽ khiến nàng dành thêm cho bạn một điểm cộng rồi đấy.

Cùng nhau đi xem phim và không quên tặng nàng 1 món quà nhỏ.

Những ngày hẹn hò bạn và nàng có thể đi xem phim mà cần dịp hay lý nào cả vì. Tuy nhiên với ngày này, bạn nên có một món quà nhỏ để nàng thấy nó trở nên đặc biệt hơn. Không cần phải là món quà có giá trị vật chất lớn, chỉ cần một bó hoa nhỏ hay một chiếc đầm xinh xắn sẽ khiến nàng như cảm thấy được yêu hơn.

Tặng nàng một gói chăm sóc sắc đẹp

Là phụ nữ thì ai cũng thích làm đẹp, nắm bắt tâm lý này và mua tặng nàng một gói chăm sóc sắc đẹp chắc chắn sẽ khiến nàng “sướng rơn” . Hãy để ý đến các thẩm mỹ viện hoặc các spa vì trong dịp này sẽ có nhiều những gói khuyến mại và những combo hấp dẫn. H.E.R Beauty Clinic được coi như một trong những gợi ý hay, vì đây là Trung tâm thẩm mỹ không xâm lấn công nghệ cao, sử dụng máy móc và sản phẩm tuyển chọn tại Châu Âu, các thiết bị được vận hành bởi đội ngũ bác sỹ và chuyên gia nhiều kinh nghiệm, cùng với dịch vụ chăm sóc khách hàng tốt nhất. Các gói khuyến mại của H.E.R Beauty Clinic chắc chắn sẽ làm nàng thích thú.

Cùng nàng đi mua sắm.

Mua sắm là không chỉ là sở thích mà còn là “thú vui” của phụ nữ. Có một sự thật rằng bất kỳ chị em nào cũng đều thích mua sắm, nhất là khi được mua sắm cùng người đàn ông của mình. Vào dịp này, bạn có thể dẫn nàng đến những trung tâm thương mại hoặc những cửa hàng thơi trang để nàng có thể lựa chọn.

Tràng Tiền Plaza được coi là một gợi ý hay bởi vào dịp này có rất nhiều những chương trình khuyến nhằm mang đến giá trị tối đa cho khách hàng. Theo thông tin chính thức từ phía Tràng Tiền, bắt đầu từ ngày 4/3 -8/3/2017 sẽ có chương trình giảm giá đối với các gian hàng tham gia từ 20-50%, bên cạnh đó chương trình quà tặng cũng mang lại rất nhiều những phần quà hấp dẫn có giá trị. Với hóa đơn từ 2 triệu đến dưới 3 triệu đồng, khách hàng được nhận 1 đồng hồ để bàn sang trọng của Tràng Tiền Plaza. Với hóa đơn từ 3 triệu đồng đến dưới 5 triệu đồng, khách hàng được nhận 01 set quà tặng L’Occitance sành điệu. Với hóa đơn từ 5 triệu đồng trở lên, khách hàng được nhận trọn bộ 01 đồng hồ để bàn Tràng Tiền Plaza, 01 set quà tặng L’Occitance và 01 phiếu quà tặng của H.E.R Spa trị giá 5.000.000 đồng.

Theo đó, khách hàng sẽ được chụp hình trực tiếp bởi nhiếp ảnh gia của Tràng Tiền, sau đó ban tổ chức sẽ up những bức hình lên fanpage sự kiện và người tham gia sẽ tìm ra bức hình đẹp nhất của mình kèm theo đó là thực hiện các thao tác sau: like, share fanpage, comment thông tin cá nhân kèm theo lời bình. Giải thưởng sẽ được bình chọn từ Ban tổ chức và dựa vào lượt tương tác trên bài post của người tham gia. 1 phần quà là : Thẻ sử dụng dịch vụ tại H.E.R spa trị giá 39 triệu đồng cho người dành giải nhất và Thẻ sử dụng dịch vụ tại H.E.R spa trị giá 25 triệu đồng cho người dành giải nhì. Đây được coi như 1 phần quà vô cùng giá trị dành đến 1 nửa thế giới.

H.E.R Beauty Clinic là Trung tâm thẩm mỹ không xâm lấn công nghệ cao, sử dụng máy móc và sản phẩm tuyển chọn tại Châu Âu, các thiết bị được vận hành bởi đội ngũ bác sỹ và chuyên gia nhiều kinh nghiệm, cùng với dịch vụ chăm sóc khách hàng tốt nhất. Cũng như tên gọi H.E.R (Healthy beauty – Eternal beauty - Rapid Service) H.E.R cung cấp các giải pháp công nghệ cao về giảm béo, kiểm soát cân nặng và điều trị, chăm sóc da cho khách hàng với tiêu chí Đẹp - Bền - Khỏe và dịch vụ tiện ích nhất.

Các thiết bị trị liệu được nhập trực tiếp từ Thụy Sỹ, với công nghệ độc quyền của InterMedService (tổ chức tập hợp các giáo sư, chuyên gia nổi tiếng trong lĩnh vực khoa học và y tế, chuyên cung cấp các giải pháp về thiết bị y tế, điều trị và chăm sóc sức khỏe ở Châu Âu), được chứng nhận CE về tiêu chuẩn thiết bị thẩm mỹ/y tế của Châu Âu.