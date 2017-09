Những “nút thắt” trong chống buôn lậu

Trong tháng 8/2017, các lực lượng chức năng của tỉnh An Giang kiểm tra, phát hiện 151 vụ mua bán vận chuyển hàng cấm, hàng nhập lậu với tổng giá trị 1,98 tỷ đồng. Số tiền xử phạt hành chính và bán hàng hóa là 2,03 tỷ đồng, tăng 144% so tháng trước và tăng 121% so cùng kỳ. Tại Kiên Giang, phát hiện 89 vụ, trong đó 32 vụ vi phạm buôn lậu, hàng cấm, lậu; 54 vụ gian lận thương mại, 3 vụ hàng giả. Xử lý vi phạm hành chính 96 vụ, thu nộp ngân sách gần 1,46 tỷ đồng.

Hòa Hội