TPO - Nữ bệnh nhân đã tử vong sau khi đến phòng khám tư của một bác sĩ ở đường Hùng Vương (khóm 7, thị trấn Hồ Xá, huyện Vĩnh Linh, Quảng Trị) truyền dịch và bị sốc thuốc…

Phòng khám của BS Trần Cảnh Toàn (khóm 7, thị trấn Hồ Xá, huyện Vĩnh Linh), nơi bệnh nhân Nguyễn Thị Thu Hà đến chữa bệnh ngày 13/3/2017. Ảnh: H.T.

Ngày 21/3, Phó Giám đốc Sở Y tế Quảng Trị Trần Quốc Dính thông tin, vẫn đang đợi báo cáo của BVĐK huyện Vĩnh Linh và BS Trần Cảnh Toàn-Trưởng khoa Ngoại của bệnh viện này liên quan đến cái chết của bệnh nhân Nguyễn Thị Thu Hà (SN 1985, ở thôn Thủy Trung, xã Vĩnh Trung, huyện Vĩnh Linh), rồi sau đó Sở mới thành lập hội đồng chuyên môn đánh giá lại sự việc để có cơ sở xử lý, giải quyết.

Theo BS Toàn, sáng 13/3, bệnh nhân Hà đến phòng khám của ông ở đường Hùng Vương (khóm 7, thị trấn Hồ Xá, huyện Vĩnh Linh) trong tình trạng sốt, đau cổ, không ăn uống được. Ông đã thăm khám, siêu âm thấy chị Hà có hạch ở cổ, suy nhược cơ thể nên truyền dịch Lactate Rigner là dịch truyền có tác dụng điều chỉnh sự mất cân bằng về nước và chất điện giải. Truyền được khoảng 20 phút thì bệnh nhân có dấu hiệu dị ứng thuốc, sốc... nên ông xử lý sốc thuốc. Khoảng 15 phút sau, bệnh nhân tỉnh song chưa ổn định nên được chuyển vào BVĐK huyện Vĩnh Linh, sau đó tiếp tục chuyển lên BVĐK Quảng Trị và tử vong.

Giám đốc BVĐK huyện Vĩnh Linh Lê Mạnh Hùng cho hay: “BS Toàn báo cáo sau khi truyền dịch Lactate Rigner cho bệnh nhân thì xảy ra sốc phản vệ nên tiến hành cấp cứu. Khi chuyển chị Hà vào viện, chúng tôi đã tập trung đội ngũ để cứu chữa, sau đó chuyển lên BVĐK tỉnh, nhưng rất đáng tiếc bệnh nhân đã không qua khỏi. Đây là sự cố rất đáng tiếc. Chúng tôi đã họp cơ quan và đang hoàn thành báo cáo để gửi Sở Y tế. Bệnh viện chỉ quản lý BS Toàn trong khi làm việc tại cơ quan còn việc ngoài phòng khám, ngoài giờ hành chính thì bệnh viện không thể can thiệp”.

Liên quan đến cái chết của bệnh nhân Nguyễn Thị Thu Hà, Trung tá Nguyễn Minh Hải-Đội trưởng Đội điều tra tổng hợp (Cơ quan CSĐT Công an huyện Vĩnh Linh), cho biết: “Khi chị Hà tử vong, gia đình không báo tin cho cơ quan Công an mà chúng tôi nhận được nguồn tin từ quần chúng nhân dân. Khi chúng tôi về chỗ ở chị Hà thì nạn nhân đã được khâm liệm vào cỗ quan và gia đình không cho khám nghiệm. Hiện vụ việc đang được chúng tôi điều tra làm rõ. Nhưng xác minh ban đầu của cơ quan Công an cho thấy: 11h30 ngày 13/3/2017, chị Hà đến phòng khám của BS Toàn để khám khối sưng tấy ở cổ và đề nghị được truyền. BS Toàn chỉ định y sĩ truyền bình thuốc, sau 20 phút bệnh nhân có biểu hiện hoảng hốt khó thở nên BS Toàn và cô y sĩ dùng băng-ca đẩy chị Hà vào BVĐK huyện Vĩnh Linh gần đó để cấp cứu. Tại đây, bệnh viện đã tiến hành các biện pháp cấp cứu song bệnh nhân vẫn chuyển biến nặng nên bệnh viện đã chuyển tiếp lên BVĐK tỉnh. Và chị Hà đã tử vong trong ngày 13/3.”

Còn BS Lê Văn Lâm-Trưởng Khoa cấp cứu hồi sức tích cực-chống độc (BVĐK tỉnh Quảng Trị) cho biết: “Lúc chuyển bệnh nhân Hà từ Vĩnh Linh vào đây trong tình trạng đã ngừng hô hấp và ngừng tuần hoàn. Sau đó chúng tôi cấp cứu tích cực thì có lại. Nhưng tiếp tục sau đấy, tim vẫn còn hoạt động nhưng phục hồi tuần hoàn không có hiệu quả nên bệnh nhân đã tử vong”.