TPO - Một nữ sinh Hà Tĩnh bị hai cô gái lao vào túm tóc, tát túi bụi vào mặt và chửi bới ngay trước cổng trường.

Ngày 11/2, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn video clip ghi lại cảnh hai cô gái đánh một nữ sinh trước cổng trường THPT Hỗng Lĩnh (phường Bắc Hồng, TX Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh).



Hình ảnh trong đoạn clip cho thấy, một cô gái đội mũ bảo hiểm màu đỏ nắm tóc nữ sinh chửi bới rồi đánh tới tấp vào mặt. Một lúc sau, một cô gái mặc áo đen lao tới đánh vào mặt nạn nhân và chửi.



Chưa dừng lại ở đó, cô gái đội mũ bảo hiểm còn lấy dép đánh vào đầu nữ sinh. Sự việc chỉ chấm dứt khi một nam thanh niên vào can ngăn.

Hai kẻ hành hung sau đó bỏ đi.



Sáng 12/2, trao đổi với Tiền Phong, ông Nguyễn Đình Thám, Hiệu trưởng trường THPT Hồng Lĩnh xác nhận sự việc xảy ra vào ngày 11/2 trước cổng trường.



“Nữ sinh bị đánh là học sinh của trường. Ngày 11/2, nhà trường đã mời học sinh bị đánh và hai cô gái lên làm việc với đại diện nhà trường và công an để ngăn chặn sự việc”, ông Thám cho biết.



Trưởng Công an TX Hồng Lĩnh, Trung tá Ngô Đức Ninh cho biết vụ việc đang được đơn vị này điều tra xác minh. “Ngay trong ngày 11/2, công an đã mời nạn nhân và triệu tập hai cô gái lên làm việc. Hiện Công an TX Hồng Lĩnh đang tiếp tục làm rõ nguyên nhân để có hình thức xử lý.



Theo tìm hiểu, cô gái đội mũ bảo hiểm đánh nữ sinh có tên P.K.L (SN 1994, trú tại TX Hồng Lĩnh), còn nữ sinh bị đánh là L.T.N, học sinh lớp 10 trường THPT Hồng Lĩnh.