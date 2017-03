TPO - Chiều 8/3, trên tuyến phố Nguyễn Sinh Cung đoạn qua phường Vỹ Dạ (thành phố Huế) xảy ra vụ tai nạn giao thông: xe ô tô 7 chỗ hiệu Huyndai cuốn hàng loạt xe gắn máy và xe đạp đang dừng đỗ trên lề đường vào gầm, khiến các phương tiện bị hư hỏng nặng.

Hiện trường vụ tai nạn xe 7 chỗ “nuốt” liên tiếp 7 xe gắn máy và xe đạp.

Tai nạn xảy ra vào khoảng 14h chiều 8/3. Xe tô tô 7 chỗ hiệu Huyndai mang BKS 75K - 1000, do ông Võ Bá T. (69 tuổi, ngụ phường Vỹ Dạ, Huế) điều khiển hướng Huế - Thuận An. Khi vừa qua khỏi Đập Đá đến đoạn trước nhà số 3 và 5 đường Nguyễn Sinh Cung, xe ô tô 7 chỗ bất ngờ rẽ sang trái, rồi leo khỏi lòng đường “nuốt” liên tiếp 6 chiếc xe gắn máy và 1 xe đạp của người dân đỗ trên vỉa hè. Chiếc ô tô 7 chỗ chỉ dừng lại khi vướng phải gờ bê tông trước một tiệm làm tóc.Tại hiện trường, chiếc xe gắn máy đầu tiên bị ô tô 7 chỗ “nuốt” phải hiệu Sirius mang BKS 75D1 - 29492, tiếp đến là chiếc xe đạp và xe gắn máy hiệu Air Blade (BKS 75K5 - 8369), sau đó là 4 chiếc xe gắn máy khác. Điều may mắn, thời điểm trên, khu vực xảy ra tai nạn không có người qua lại, nên không xảy ra thương vong nghiêm trọng. Tai nạn chỉ làm một người chạy xích lô bị thương tích nhẹ do va quẹt với ô tô. Sau khi gây tai nạn, ông T. hoảng loạn và mệt mỏi, phải nhờ người dân mở cửa xe để chờ thân nhân đến đưa đi bệnh viện cấp cứu. Ngay sau tai nạn, Công an thành phố Huế phối hợp Công an phường Vỹ Dạ tiến hành điều tiết giao thông, khám nghiệm hiện trường, để làm rõ nguyên nhân vụ việc.