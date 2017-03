TPO - Lúc 19 giờ ngày 19/3/2017, trên đường Y Moan, phường Tân Lợi, TP Buôn Ma Thuột (tỉnh Đắk Lắk) đã xảy ra vụ tai nạn giao thông liên hoàn giữa ôtô và 3 xe máy.

Ảnh: Hiện trường vụ tai nạn

Theo các nhân chứng, chiếc xe ôtô do anh Nguyễn Sỹ Nguyên (23 tuổi, ngụ huyện Cư Mgar) điều khiển, chạy trên đường Y Moan theo hướng ra đường tránh tây thành phố. Khi đến số nhà 79 đường Y Moan thì bất ngờ tông vào xe máy do anh Trần Như Vinh (25 tuổi, ngụ TP Buôn Ma Thuột) chở theo vợ là Lương Bảo Diệu (22 tuổi) chạy cùng chiều.



Tiếp đó, xe ô tô liên tiếp tông vào xe máy do anh Phạm Văn Pháp (33 tuổi, ngụ phường Tân Lợi) chở theo vợ và con gái, rồi tông vào xe máy do chị Võ Thị Uyên Ly (34 tuổi) chở theo hai con. Vụ tai nạn liên hoàn khiến cả 8 người đi trên xe máy bị thương. Trong đó chị Diệu mang bầu 6 tháng bị chấn thương nặng.

Lực lượng chức năng đã đến hiện trường điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.