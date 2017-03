Sau khi giải phẫu tử thi, cơ quan chức năng Bình Định kết luận cô gái 26 tuổi chết trong nhà vệ sinh ở Bến xe trung tâm TP Quy Nhơn là do nhồi máu cơ tim.

Nhà vệ sinh Bến xe Trung tâm TP Quy Nhơn, nơi nữ hành khách tử nạn. Ảnh: A.Nhan.

Sáng 2/3, lãnh đạo Công an TP Quy Nhơn (Bình Định), cho biết kết quả giải phẫu tử thi chị Nguyễn Thị Thu Hiền (26 tuổi, ngụ Hải Dương) chết trong nhà vệ sinh ở Bến xe trung tâm TP Quy Nhơn là do nhồi máu cơ tim.Ông Nguyễn Ðức Nhân, Giám đốc Bến xe trung tâm TP Quy Nhơn (Bình Ðịnh), cho hay cơ quan điều tra thông báo chị Hiền có tiền sử bệnh tim. Nạn nhân tử vong đột ngột trong nhà vệ sinh của bến xe là do nhồi máu cơ tim. Trưa 2/3, thân nhân gia đình từ Hải Dương đã vào TP Quy Nhơn đưa thi thể nạn nhân về quê mai táng.Trước đó, khoảng 14h ngày 1/3, ôtô khách biển số 53S - 8262, chạy tuyến Hà Nội - Sài Gòn, ghé vào bến xe để trung chuyển một phụ nữ cùng hàng hóa qua chuyến xe khác về Đắk Lắk. Thời điểm này, chị Hiền xuống đi vệ sinh.Đến 14h30 cùng ngày, nhân viên ôtô khách tiếp tục hành trình vào TP.HCM thì phát hiện chị Hiền chưa lên xe, nên thông báo với cán bộ bến xe cùng phối hợp đi tìm. Sau đó, tổ nhân viên phát hiện nạn nhân tử vong trong nhà vệ sinh.