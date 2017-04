TPO - Người dân phát hiện thi thể nạn nhân ở bìa rừng sau 4 ngày mất tích. Đây là nạn nhân thứ ba tử vong trong vụ chìm tàu ở lễ hội Nghinh Ông.

Lực lượng cứu hộ tìm kiếm thi thể nạn nhân.

Lúc 12h ngày 10/4, Văn phòng UBND huyện Đông Hải (Bạc Liêu) cho biết, người dân đã phát hiện thi thể nghi là nạn nhân L.T.M.D (19 tuổi, ở ấp 1, thị trấn Gành Hào, Đông Hải). Vị trí tìm thấy thi thể là bìa rừng, thuộc ấp Gía Cao, xã Tân Thuận (Đầm Dơi, Cà Mau), cách biển 30m, cách hiện trường vụ chìm tàu BL 93322 khoảng 5 km.

Ông Bùi Minh Túy, Chủ tịch UBND huyện Đông Hải cho biết: “Gia đình nạn nhân đã nhận dạng và xác định quần áo trên thi thể phù hợp với quần áo của nạn nhân L.T.M.D khi rời gia đình.

Đại tá Trần Hoàng Nhủ, Trưởng Công an huyện Đông Hải cho biết, Công an huyện Đầm Dơi cử cán bộ, chiến sĩ Đội hình sự đến hiện trường, phối hợp với Công an tỉnh Cà Mau khám nghiệm tử thi trước khi bàn giao cho gia đình làm lễ an táng.

L.T.M.D là nạn nhân thứ 3 tử vong trong vụ chìm tàu cá BP 93322 trên sông Gành Hào, thị trấn Gành Hào (huyện Đông Hải) hôm 6/4.

Con tàu chở 41 người này tham gia đoàn tàu tại lễ hội Nghinh Ông. Khi vừa xuất bến, còn tàu này bị lật chìm, khiến 3 người tử vong và 12 người bị thương.