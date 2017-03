TPO - Ngày 15/3, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Vĩnh Long cho biết đã ra quyết định xử phạt về hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực kinh doanh đối với cơ sở Vĩnh Xương (phường 1, TP.Vĩnh Long) vì cung cấp thức ăn không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm khiến hơn 200 học sinh của 3 trường tiểu học bị ngộ độc, đồng thời buộc cơ sơ này khắc phục hậu quả từ các chi phí phát sinh do vụ ngộ độc gây ra với tổng số tiền 65 triệu đồng.

Như tin đã đưa, trước đó, vào khoảng hơn 15h30 ngày 10/2, sau khi dùng bữa cơm chiều thì bất ngờ hàng loạt các học sinh của 3 trường tiểu học Định, Chu Văn An và thị trấn Long Hồ có biểu hiện đau bụng đi ngoài, nhức đầu, nôn ói. Những học sinh này được đưa đến Bệnh viện đa khoa tỉnh Vĩnh Long để tiến hành cấp cứu và điều trị. Bộ y tế cũng đã vào cuộc chỉ đạo Sở y tế tỉnh phải khẩn trương phối hợp với các ban ngành liên quan tiến hành lấy các mẫu thức ăn đi xét nghiệm và điều tra nguyên nhân. Kết quả xét nghiệm của Viện vệ sinh y tế công cộng TP.HCM xác định nguyên nhân gây ngộ độc thực phẩm là do các mẫu thức ăn thành phẩm bị nhiễm 3 loại vi sinh là Ecoli, Coliforms và tụ cầu khuẩn với tỉ lệ cao. Các loại vi sinh này phát sinh trong quá trình chế biến và bảo vệ thực phẩm.