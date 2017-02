TPO - Phòng cảnh sát giao thông Hà Nội đã xác minh được tài xế xe biển xanh lấn làn buýt nhanh BRT hôm 7/2 là của Cục Thuế Hà Nội, đồng thời ra quyết định xử phạt một triệu đồng và tước giấy phép lái xe 2 tháng vì lỗi lấn làn buýt nhanh.

Xe biển xanh của Cục Thuế Hà Nội lấn làn buýt nhanh bị người dân ghi lại.

Tối 10/2, Phòng CSGT Công an Hà Nội cho biết đã xác định được tài xế điều khiển ô tô biển xanh 29A-016.46 lấn làn buýt nhanh BRT.

Người này là Nguyễn Văn Hán (SN 1957, trú quận Ba Đình, Hà Nội), hiện là lái xe của Cục Thuế Hà Nội.

Làm việc với cảnh sát, ông Hán thừa nhận, sáng 7/2 ông điều khiển xe đi vào phần đường ưu tiên dành cho buýt nhanh trên đường Giảng Võ hướng về Lê Văn Lương.

Đại diện Phòng CSGT Hà Nội cũng cho biết đã quyết định xử phạt vi phạm hành chính ông Hán lỗi “Điều khiển xe ô tô đi không đúng làn đường quy định” quy định tại Điểm c, Khoản 4, Điều 5, Nghị định 46; Mức phạt 1 triệu đồng, tước quyền sử dụng GPLX hạng B2 thời gian 2 tháng kể từ ngày 10/02 đến hết ngày 10/4.

Trước đó, Văn phòng Uỷ ban ATGT Quốc gia có công văn đề nghị Công an TP Hà Nội xác minh trường hợp xe ô tô biển xanh 29A-016.46 chạy với tốc độ cao trên làn đường ưu tiên dành cho xe buýt nhanh BRT. Văn phòng Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia đề nghị Công an Thành phố Hà Nội chỉ đạo Phòng Cảnh sát giao thông kiểm tra, xác minh, làm rõ thông tin lái xe, có biện pháp xử lý kịp thời theo đúng quy định pháp luật và kế hoạch của Công an Thành phố.