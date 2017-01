TPO - Ngày 22/1/2017, tại bờ Đông cầu Rồng diễn ra phiên chợ Nông dân Evergreen. Phiên chợ gồm khoảng hơn 22 gian hàng với các loại nông sản sạch, đảm bảo nguồn gốc, thu hút sự tham gia của đông đảo các bà nội trợ.

Các mặt hàng như bánh chưng, giò chả... tại phiên chợ rất được các bà nội trợ quan tâm

Các mặt hàng bán ở phiên chợ nông dân khá đa dạng như rau sạch hữu cơ, các loại nấm, mứt me, mứt dừa cho ngày Tết, các sản phẩm handmade đầy sáng tạo làm quà cho người thân, bạn bè...

Các đơn vị tham gia như thực phẩm rau sạch Aloo, nông trại An Phú, Tacos Đà Nẵng, Nấm An Hải Đông, SkyFarm... đều là những cơ sở sản xuất nông sản sạch, an toàn, liên kết với BTC phiên chợ để khách hàng có thể truy xuất nguồn gốc thực phẩm.

Nhiều vị khách nước ngoài cũng háo hức đi chợ để sắm sanh thực phẩm cho dịp Tết

Chị Emmy Nguyễn, thành viên Ban tổ chức phiên chợ Evergreen, cho biết: “Phiên chợ là một phần nằm trong dự án Thực phẩm sạch. Chúng tôi chọn lọc những sản phẩm có nguồn gốc an toàn và chất lượng với mong muốn xây dựng một cộng đồng có cùng sự quan tâm đặc biệt đối với các sản phẩm mình tiêu thụ. Đến với phiên chợ mọi người sẽ có cơ hội chọn mua các thứ mình mong muốn, thức ăn ngon, hợp vệ sinh và các đặc sản địa phương lạ mắt”.

Háo hức dạo quanh phiên chợ, chị Võ Anh Thư (Liên Chiểu, Đà Nẵng) vui vẻ chia sẻ: “Tôi mua được khá nhiều thứ để chuẩn bị Tết: mứt, chả, các loại hạt khô, các loại rau xanh... Qua tất cả các gian hàng, tôi đều được người bán giới thiệu rõ ràng về nguồn gốc, quy trình nên tôi cảm thấy rất hài lòng và yên tâm”.

Các loại rau quả hữu cơ, rau sạch VietGAP... được nhiều người tiêu dùng ưa chuộng.

Phiên chợ nông sản sạch Evergreen dự kiến kéo dài từ 7g đến 19g ngày 22/1. Đây là một hoạt động được tổ chức thường xuyên nhằm kết nối những nhà sản xuất nông sản sạch đến với người tiêu dùng, tạo điều kiện cho người nông dân bán được nông sản an toàn với giá cao, đồng thời, giúp người tiêu dùng có cơ hội mua những thực phẩm sạch, rõ nguồn gốc.