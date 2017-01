TPO - Ngày 18/1, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đã đến thăm, chúc Tết Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã biên giới Bờ Y, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum.

Phó Chủ tịch Nước Đặng Thị Ngọc Thịnh thăm, chúc Tết tại tỉnh Kon Tum

Đi cùng đoàn về phía lãnh đạo tỉnh Kon Tum có đồng chí Y Mửi – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Phạm Thanh Hà - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban các Khu Kinh tế tỉnh; Trần Thị Nga – Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo sở, ngành liên quan của tỉnh; Văn phòng UBND tỉnh và huyện Ngọc Hồi.

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh vui mừng, biểu dương những kết quả quân và dân xã biên giới Bờ Y đạt được trong năm qua, nhất là việc nâng mức thu nhập hàng năm của người dân lên 27,2 triệu đồng; đạt 17/ 19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới; phát triển được gần 3 ngàn ha cây trồng các loại; 3/4 trường học đạt chuẩn Quốc gia; công tác bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội, chủ quyền an ninh biên giới quốc gia được giữ vững; địa phương đã quan tâm, chăm lo chu đáo cho các gia đình chính sách, hộ nghèo và đồng bào dân tộc thiểu số đón Tết vui Xuân Nguyên đán Đinh Dậu 2017 đảm bảo nhà nào cũng có Tết…

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh nhấn mạnh: Lãnh đạo tỉnh Kon Tum cũng như huyện Ngọc Hồi, xã Bờ Y phải cố gắng chăm lo đời sống cho người dân để làm sao hộ nghèo ngày càng ít đi vì hiện nay trên địa bàn xã Bờ Y vẫn còn đến 10% hộ nghèo và cận nghèo. Vì vậy, lãnh đạo xã, huyện, tỉnh cần chăm lo, hỗ trợ bà con bằng nhiều hình thức như chuyển đổi cơ cấu cây trồng, chuyển đổi ngành nghề… để bà con ổn định kinh tế, giảm nghèo bền vững.

Ngoài chú trọng phát triển kinh tế phải đặc biệt quan tâm sự nghiệp giáo dục đào tạo đối với thế hệ trẻ, làm sao 100% học sinh phải được đến trường ngày càng có nhiều con em của địa phương tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học trở thành những người chủ tương lại của đất nước, cống hiến công sức, trí tuệ xây dựng quê hương Kon Tum nói riêng và đất nước nói chung ngày càng giàu mạnh như Bác Hồ hằng mong muốn.

Với trí đặc thù vùng biên giới nên vấn đề quân và dân xã Bờ Y cần phải đặc biệt quan tâm là tăng cường mối quan hệ đoàn kết với nước láng giềng, phải xác định giúp bạn là giúp mình để cùng phát triển KT-VHXH và giữ vững an ninh trật tự xã hội và chủ quyền an ninh biên giới.

Nhân dịp Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh chúc Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc tỉnh Kon Tum nói chung và huyện Ngọc Hồi, xã Bờ Y nói riêng đón một mùa Xuân mới thật ấp áp, an vui, hạnh phúc; tiếp tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao và đạt được nhiều thành tựu hơn nữa trong năm mới.

Nhân dịp này, ngoài tặng quà các địa phương, đơn vị tới thăm, Phó Chủ tịch nước đã trao tặng tặng 100 phần quà cho gia đình chính sách, hộ nghèo; trao 100 suất học bổng cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vươn lên trong học tập của tỉnh Kon Tum.

Cũng trong buổi sáng cùng ngày, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đã đến thăm, chúc Tết tại Ban Quản lý Cửa khẩu Quốc tế Bờ Y; thăm cán bộ, chiến sĩ đang làm nhiệm vụ tại khu vực đường tuần tra biên giới, cột mốc ngã ba biên giới 3 nước Việt Nam – Lào – Campuchia; kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu, trồng cây lưu niệm và chúc Tết cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Bờ Y.