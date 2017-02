TPO - Ông Đoàn Ngọc Hải, Phó Chủ tịch UBND quận 1, TP.HCM khẳng định ông không làm sai khi dỡ chốt công an ở Ngân hàng Nhà nước chi nhánh TP.HCM. Cũng theo ông Hải, sự việc đã được báo cáo với lãnh đạo thành phố.

Tối 27/2, lực lượng đô thị đã trả lại các vọng gác cho Ngân hàng Nhà nước trên đường Võ Văn Kiệt, quận 1, TP.HCM. Vài giờ trước đó, những chốt công an này đã bị đoàn liên ngành dỡ bỏ theo lệnh của ông Đoàn Ngọc Hải, Phó Chủ tịch UBND quận 1, TP.HCM, vì cho rằng lấn chiếm vỉa hè. Theo ghi nhận của phóng viên sáng 28/2, các chốt công an này đã được dựng lại ở nơi cũ.

Trao đổi với Tiền Phong vào sáng cùng ngày, ông Đoàn Ngọc Hải khẳng định ông không làm sai khi chỉ đạo dỡ những chốt công an kể trên, đồng thời tiết lộ sự việc đã báo cáo với lãnh đạo thành phố. Ông Hải cho biết, việc trả lại chốt cho phía Ngân hàng là phương án xử lý linh động, lấy chỗ làm việc cho các anh em cảnh sát bảo vệ nơi trọng yếu, sau khi trao đổi với đại diện ngân hàng. Theo ông Hải, các quy định, văn bản của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh tại TPHCM về những chốt gác này chưa đầy đủ và chính xác. Quận 1 đã hướng dẫn và ra thời hạn trong vòng một tháng Ngân hàng Nhà nước tại TP HCM phải hoàn thiện các hồ sơ, giấy phép còn thiếu. Riêng hàng rào xích bằng thép mà ngân hàng để trên vỉa hè, chiếm hết lối đi người dân, vẫn bị tháo dỡ.

Vỉa hè xung quanh ngân hàng trở nên thông thoáng hơn sau khi phá các dỡ hàng rào xích sắt. Các chân hàng rào cũng được trám xi măng để không gây nguy hiểm cho người đi bộ.

Người dân và du khách rộng đường trên vỉa hè thông thoáng.