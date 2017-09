Phố cổ 'lên sóng'

TP - “Rồi cả phố cổ này sẽ được “lên sóng”, thu gọn trong màn hình. Nhất cử nhất động từ đường lớn đến hang cùng ngõ hẻm đều được ghi lại, tội phạm sẽ không thể lộng hành ở mảnh đất này”, Thiếu tá Trương Đức Liên, Trưởng Công an phường Minh An (TP Hội An, tỉnh Quảng Nam) nói.