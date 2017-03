TPO - Lo ngại việc TPHCM lập lại trật tự lòng lề đường sẽ bị mất vỉa hè mưu sinh, nhiều hộ dân buôn bán ở phố Tây trên các tuyến đường Bùi Viện, Đề Thám, Phạm Ngũ Lão… quận 1 mong sớm thành lập phố đi bộ để được tiếp tục sử dụng vỉa hè kinh doanh.

Mong sớm có phố đi bộ

Ngày 18/3, trở lại khu phố Tây ở phường Phạm Ngũ Lão, quận 1, PV TienPhongonline ghi nhận vỉa hè trên tuyến đường Bùi Viện khá thông thoáng, không còn cảnh lấn chiếm tràn lan như trước. Các biển hiệu, mái che, bàn ghế… đã được người dân thu dọn, tháo dỡ.

uy nhiên, nhiều hộ kinh doanh mong muốn được sử dụng một phần vỉa hè để buôn bán vì đa phần khách Tây thích thú ngồi trên vỉa hè ăn uống, ngắm đường phố. Hơn nữa đây là một nét văn hóa đặc trưng cho khu vực khu phố Tây mỗi khi về đêm từ bao năm qua.

Anh Lộc, buôn bán nước giải khát trên đường Bùi Viện cho biết, phường đã ra thông báo phải trả lại vỉa hè trước ngày 10/3. Mấy hôm nay nhiều hộ kinh doanh ở đường này đã tháo dỡ mái che di động, hộp đèn bảng hiệu nhô ra chiếm vỉa hè, bàn ghế cũng được dọn dẹp vào trong nhà ngăn nấp hơn.

“Thực sự nếu không được buôn bán trên vỉa hè nữa thì rất tiếc, bởi ở đây về đêm rất đông vui, mọi hoạt động buôn bán, vui chơi giải trí đều diễn ra trên vỉa hè. Nó trở thành một nét văn hóa không thể thiếu ở khu phố này từ mấy mươi năm qua”, anh Lộc nói.

Khu phố Tây sẽ “biến” thành phố đi bộ.

Bà Nguyễn Thị Thanh Thủy (50 tuổi, buôn bán trên đường Bùi Viện) cho biết: “Nhà tôi ở đây buôn bán đã hơn 20 năm rồi. Hồi trước có nghe phường nói đến đề án thành lập phố đi bộ nhưng lâu rồi không thấy triển khai. Nay có làm lại thì dân tụi tui rất mừng, nếu được sử dụng một phần vỉa hè để buôn bán thì tui sẽ mở thêm quầy bán thức ăn”.

Theo bà Thủy, nhiều căn nhà ở khu phố Tây chật hẹp, từ trước giờ buôn bán nhờ một phần vào vỉa hè. Hơn nữa khách Tây ở đây rất thích ngồi trên vỉa hè ăn uống, chứ ít chịu vào trong nhà ngồi vì ngột ngạt. Nên bà Thuỷ có nguyện vọng với chính quyền xem xét để người dân được sử dụng một phần vỉa hè kinh doanh buôn bán, thu hút khách du lịch.

Còn chị Linh, buôn bán sinh tố trên đường Bùi Viện cho biết, do diện tích mặt bằng căn nhà buôn bán khá chật hẹp nên trước chưa có thông báo của phường, thường bày bàn ghế trên vỉa hè cho khách ngồi. Nhưng từ khi phường có thông báo, nhắc nhở mình đã đưa hết bàn ghế vào trong nhà cho gọn.

Chiều 9/3, nhiều hộ kinh doanh đã sắp xếp bàn ghế gọn vào phía bên trong, không còn lấn chiếm vỉa hè.

Buôn bán trong khuôn phép

Trao đổi với PV về đề án thành lập phố đi bộ trên đường Bùi Viện, ông Cao Hồng Việt, Phó Chủ tịch UBND phường Phạm Ngũ Lão cho biết, UBND quận 1 đã xây dựng đề án xây dựng phố đi bộ từ khu phố Tây hiện hữu. Trong đó, đường Bùi Viện (đoạn từ đường Đề Thám đến đến Đỗ Quang Đẩu), dài 650m sẽ được thí điểm trước.

“Do đặc thù khu phố Tây nên trước mắt, phường Phạm Ngũ Lão vẫn để cho các hộ dân (với hơn 140 hộ kinh doanh) được đặt một dãy bàn hoặc để một dãy xe máy trên vỉa hè. Những trường hợp nào lấn ra hết lối đi của người đi bộ thì sẽ bị xử lý nghiêm”- ông Việt khẳng định.

Theo dự thảo đề án này, phố đi bộ trên đường Bùi Viện sẽ cấm các phương tiện xe cộ vào khung giờ từ 19h tối hôm trước đến 2h sáng hôm sau. Các hộ kinh doanh được phép buôn bán trên vỉa hè nhưng không tràn xuống lòng đường dành cho người đi bộ. Ban đầu, đề án này thí điểm tổ chức vào hai ngày cuối tuần.

Trong năm 2017 này, phường Phạm Ngũ Lão sẽ cải tạo lại vỉa hè trên tuyến đường Bùi Viện cho khang trang, chỉnh chu hơn. Bởi hiện nay vỉa hè ở đường Bùi Viện có nơi cao nơi thấp, nơi rộng gần 2m, nơi hẹp còn khoảng 1m. Vỉa hè sẽ được sửa chữa, lát mới và lắp đặt triền lề bằng đá granite.

Các dây mạng, cáp quang sẽ được ngầm hóa để bộ mặt phố đi bộ khang trang, đẹp hơn.

Theo ông Việt, tuyến đường này sẽ hạn chế các phương tiện xe cộ lưu thông vào dịp cuối tuần để phục vụ cho người đi bộ. Các bãi giữ xe phụ vụ người dân và du khách sẽ được xem xét, bố trí ở khu B công viên 23/9 cách phố đi bộ 200m.

Đại diện UBND phường Phạm Ngũ Lão cho biết thêm, hệ thống dây điện, cáp quang sẽ được ngầm hóa hoàn toàn. Đồng thời lắp đặt hơn 25 camera an ninh dọc tuyến phố, bố trí lực lượng công an, lực lượng bảo vệ du khách thường xuyên tuần tra đảm bảo an ninh. Hiện nay đề án này đang trình Sở Du Lịch TPHCM để lấy ý kiến hoàn chỉnh đề án trước khi trình lãnh đạo TPHCM phê duyệt.