TPO - Chiều 19/1, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình đến thăm hỏi, động viên, tặng quà 79 hộ dân đang ở tạm tại Khu ký túc xá Trường Cao đẳng Y tế Khánh Hòa sau vụ hỏa hoạn xảy ra đêm 17/1 ở Cồn Nhất Trí, phường Vĩnh Phước, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

Hiện trường vụ cháy ở Nha Trang đêm 17/1 rạng sáng 18/1. Ảnh: Nguyễn Đình Quân.

Nói chuyện với người dân, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình cho rằng, trận hỏa hoạn là một sự cố đáng tiếc, đau lòng, gây thiệt hại lớn về tài sản. May mắn là người dân đều an toàn tính mạng. Đây là bài học lớn, người dân phải hết sức cẩn thận trong công tác phòng cháy, chữa cháy. Phó Thủ tướng nêu rõ, trước mắt chính quyền địa phương cần tạo điều kiện để bảo đảm cho các hộ dân bị thiệt hại đón Tết đầm ấm, không bị thiếu đói trên tinh thần an toàn, tiết kiệm.

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình trao 79 suất quà của Chính phủ tặng các hộ bị mất nhà cửa trong vụ cháy, mỗi suất trị giá 2 triệu đồng.

Trước đó, tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình đã nghe Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa Lê Đức Vinh báo cáo về vụ hỏa hoạn ở Cồn Nhất Trí, tình hình thiệt hại và công tác khắc phục hậu quả . Vụ cháy xảy ra lúc 22 giờ ngày 17/1 với nhận định nguyên nhân ban đầu là do sơ suất trong việc nấu cám lợn của gia đình ông Phạm Văn Đấu, sinh sống trong khu vực này.

Lãnh đạo UBND tỉnh có mặt kịp thời tại hiện trường, trực tiếp chỉ đạo các đơn vị chức năng chữa cháy, tổ chức thoát nạn cho hàng trăm người dân và di chuyển tài sản còn lại của dân ra khỏi khu vực nguy hiểm. Tuy nhiên, đến 1 giờ ngày 18/1, vụ cháy mới cơ bản được khống chế.

Sau sự cố, ngoài việc bố trí nơi ở tạm cho 79 hộ dân với hơn 400 người, tỉnh Khánh Hòa đã hỗ trợ mỗi hộ bị thiệt hại về nhà 20 triệu đồng, 15 kg gạo, hỗ trợ 5 triệu đồng/hộ cho các gia đình có tiền chi tiêu trong dịp Tết Nguyên đán…

Đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của chính quyền tỉnh Khánh Hòa trong xử lý vụ cháy, không để xảy ra thương vong, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình cho rằng, vấn đề quan trọng là ngay sau Tết, Khánh Hòa cần triển khai ngay các bước để xây dựng khu tái định cư, bảo đảm các yêu cầu cơ sở hạ tầng giúp người dân ổn định nơi ở lâu dài, gắn liền với sinh kế của dân. Tỉnh cần vận động các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm trên tinh thần “lá lành đùm lá rách” để có sự hỗ trợ tối đa cho các gia đình mất hết nhà cửa, tài sản.

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình lưu ý, tỉnh Khánh Hòa rà soát lại các khu dân cư có điều kiện tương tự với Cồn Nhất Trí để đánh giá lại công tác quy hoạch khu dân cư, công tác phòng chá,y chữa cháy, không để những vụ cháy tương tự xảy ra.