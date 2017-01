TPO - Chiều 14/1, Uỷ viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hoà Bình làm việc với lãnh đạo chủ chốt tỉnh Đắk Nông về tình hình kinh tế-xã hội địa phương.

Trước đó, ngày 13/1, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình làm việc với lãnh đạo chủ chốt tỉnh Đắk Lắk – Ảnh: VGP/Lê Sơn.

Thay mặt Thủ tướng Chính phủ, biểu dương tỉnh Đắk Nông thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2016, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình cũng chỉ rõ những khó khăn, thách thức mà Đắk Nông cần nỗ lực vượt qua.

Đắk Nông vẫn là tỉnh nghèo, kết cấu hạ tầng còn hạn chế, nhất là vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới; mặt bằng dân trí thấp, an ninh trật tự tiềm ẩn những yếu tố khó lường. Tình hình khiếu nại, tố cáo còn diễn biến phức tạp, số lượng đơn thư khiếu nại, tố cáo chưa giảm, nhất là số đơn thư khiếu nại liên quan đến đất đai, trong khi đó việc giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo còn một số tồn tại cần khắc phục.

Cơ bản nhất trí với các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp thời gian tới của tỉnh, Phó Thủ tướng nhấn mạnh Đắk Nông cần tập trung triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp trong Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XII, các Nghị quyết của Quốc hội, Nghị quyết số 01/NQ-CP của Chính phủ và Nghị quyết Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra.

Theo Phó Thủ tướng, Đắk Nông là tỉnh có nhiều lợi thế so sánh như tài nguyên khoáng sản; tài nguyên đất còn lớn. Tỉnh cần nghiên cứu chuyển đổi cơ cấu ngành nghề sang sản xuất công nghiệp, xây dựng, thương mại dịch vụ và nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, quy hoạch các vùng nông nghiệp chuyên canh.

Muốn đạt mục tiêu đó, phải có giải pháp đột phá gắn với phát triển hạ tầng giao thông, đồng thời thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, cải thiện môi trường đầu tư; tập trung chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp. Qua đó, từng bước đưa Đắk Nông thành tỉnh phát triển khá của vùng.

Tỉnh cần rà soát quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, chú trọng phát triển các loại cây trồng chiến lược, tiếp tục tái canh cây cà phê, hồ tiêu, cao su; quan tâm chuyển đổi mô hình kinh tế hợp tác xã, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất kinh doanh để gia tăng giá trị các sản phẩm nông nghiệp. Tập trung các nguồn lực, triển khai tốt các giải pháp phù hợp với điều kiện của địa phương để đẩy nhanh tiến độ thực hiện xây dựng nông thôn mới.

Phó Thủ tướng nhấn mạnh muốn phát triển nhanh, ngoài nguồn ngân sách Trung ương, tỉnh cần có giải pháp đột phá mạnh mẽ trong thu hút đầu tư, khởi nghiệp.

Cùng với đó là giải quyết tốt các vấn đề xã hội. Tập trung xây dựng nền hành chính chuyên nghiệp, cải tiến quy trình, đơn giản hóa thủ tục, tăng cường công khai minh bạch, làm tốt công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo. Triển khai quyết liệt các giải pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông.

Phó Thủ tướng Thường trực cũng lưu ý tỉnh cần tiếp tục giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh, bảo vệ chủ quyền, biên giới quốc gia; chủ động đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu chống phá của các thế lực thù địch, không để xảy ra tình huống bị động, bất ngờ; ngăn chặn hoạt động lợi dụng dân tộc, tôn giáo xâm phạm an ninh quốc gia; làm tốt chính sách dân tộc; chăm lo đời sống nhân dân, nâng cao dân trí, củng cố đại đoàn kết toàn dân. Đồng thời, cần nắm chắc tình hình, đối tượng, địa bàn, gắn thế trận an ninh nhân dân với phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc, chủ động phương án ứng phó hiệu quả trong mọi tình huống.

Phó Thủ tướng cũng đề nghị tỉnh chỉ đạo tốt công tác tổ chức Tết Nguyên đán 2017.

Cũng trong chuyến công tác tại Đắk Nông, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình đến thăm, chúc Tết cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Nông; thăm, chúc Tết và tặng quà đồng bào khó khăn, đối tượng chính sách, học sinh nghèo hiếu học tỉnh Đắk Nông.