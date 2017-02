TPO - "Dưới sự chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an thành phố và UBND quận, chúng tôi làm thường xuyên hàng năm, hàng tháng, làm sao duy trì cho đường thông, hè thoáng, lấy lại vỉa hè cho bà con", Thượng tá Bùi Văn Đang, Phó trưởng công an Quận Hoàn Kiếm nói.

Chiều 27/2, dọc các tuyến phố cổ như Hàng Ngang, Hàng Đào, Chả Cá, Lương Văn Can, Hàng Cân (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội)… đoàn công tác của công an quận Hoàn Kiếm và các phường trên địa bàn đã đồng loạt ra quân xử lý các hành vi vi phạm trật tự đô thị, lấn chiếm vỉa hè trên địa bàn.

Theo anh Đinh Thanh Tùng, cảnh sát trật tự phường Hàng Đào thì việc ra quân xử phạt, lấy lại vỉa hè cho người đi bộ được tiến hành từ ngày mùng 5 Tết đến nay.

Anh Tùng đang lập biên bản xử phạt các trường hợp lấn chiếm vỉa hè trên phố hàng Ngang. Ảnh: Trường Phong

“Bây giờ làm rất triệt để. Không còn hiện tượng lấn chiếm nữa. Ngày nào tổ công tác của chúng tôi cũng đi xử lý. Một ca có 5 cảnh sát và 8 dân phòng. 13 người trải dọc tuyến Hàng Ngang - Hàng Đào. Mỗi cảnh sát phụ trách một tuyến phố, trong khi có hai cảnh sát đi tuần bằng ô tô. Những người ở lại điểm chốt thì xử phạt những trường hợp cố tình lấn chiếm, vi phạm”, anh Tùng nói.

Theo anh Tùng, các ca trực chia đều, đảm bảo 24/24. “Ngày nào cũng làm thế này để trả lại vỉa hè cho bà con. Chúng tôi làm căng thì bà con không dám ra ngoài vỉa hè nữa. Cứ mang hàng hóa ra là thu giữ, xử phạt liên tục thì người ta sợ thôi. Nhiều người đi qua nói với chúng tôi là “các chú cứ làm như thế này nhé”, anh Tùng chia sẻ thêm.

Trực tiếp có mặt và chỉ đạo lực lượng chức năng xử phạt hành vi lấn chiếm vỉa hè tại tuyến phố Chả Cá, Lương Văn Can, Hàng Cân, Thượng tá Bùi Văn Đang, Phó Trưởng Công an quận Hoàn Kiếm cho biết, việc giành lại vỉa hè cho người đi bộ là việc làm thường xuyên của lực lượng công an.

Lực lượng chức năng xử lý các hành vi lấn chiếm vỉa hè, lòng đường trên phố Hàng Cân. Ảnh: Trường Phong

Theo ghi nhận của phóng viên, hàng chục hộ kinh doanh ngoài mặt đường lấn chiếm vỉa hè bị lập biên bản xử lý, hàng chục phương tiện bị tạm giữ chờ xử phạt.

“Đây là việc chúng tôi làm thường xuyên. Trước, trong và sau Tết chúng tôi vẫn tiếp tục làm. Dưới sự chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an thành phố và UBND quận, chúng tôi làm thường xuyên hàng năm, hàng tháng, làm sao duy trì cho đường thông, hè thoáng, lấy lại vỉa hè cho bà con”, ông Đang nói.