TPO - Bên cạnh việc ra quân xử lý các hành vi vi phạm trật tự đô thị, lấn chiếm vỉa hè, lãnh đạo quận 1, TP.HCM cũng đã trình UBND TP.HCM một đề án để những người bán hàng rong có chỗ mưu sinh.

Hàng rong trên phố đi bộ Nguyễn Huệ.

Trong cuộc trao đổi mới đây với Tiền Phong, ông Đoàn Ngọc Hải, Phó Chủ tịch UBND quận 1, cho biết UBND quận đã trình lên UBND TPHCM đề án bố trí cho hơn 500 bà con nghèo buôn bán hàng rong ở một số vỉa hè, công viên dưới sự quản lý chặt chẽ về vệ sinh an toàn thực phẩm, an ninh trật tự.Liên quan tới đề án này, nguồn tin Tiền Phong cho biết, những hộ buôn bán hàng rong có hộ khẩu ở quận 1 sẽ được ưu tiên trước. Theo đó, những hộ có nguyện vọng sẽ tiến hành đăng ký với địa phương. Sau khi xem xét hồ sơ, đơn vị chức năng sẽ bố trí, và tạo điều kiện cho những hộ này kinh doanh trong khu vực được quy hoạch, dưới sự quản lý của cơ quan chức năng về an toàn vệ sinh thực phẩm, an ninh trật tự.

Tuy nhiên, hiện khu vực quy hoạch cho các người bán hàng rong, vẫn chưa được tiết lộ.

Theo tiến sĩ Nguyễn Hữu Nguyên (Hội Quy hoạch và Phát triển đô thị Việt Nam), lực lượng chức năng cần kiên quyết xử lý hành vi lấn chiếm vỉa hè của các đơn vị kinh doanh lớn, lấy lại không gian cho người đi bộ. Tuy nhiên, với những người buôn bán hàng rong, sống nhờ vào vỉa hè, chính quyền cần phải có phương án để giúp họ mưu sinh, chứ không đơn thuần đẩy đuổi.

“Nếu chính quyền không quan tâm đến những người mưu sinh dựa vào vỉa hè thì số người nghèo sẽ tăng lên ở nhiều khu vực. Phải căn cứ vào trình độ, đời sống, kinh tế của mỗi khu vực để có phương án, lộ trình, tránh tình trạng người bán hàng rong chuyển từ bày bán trên vỉa hè qua hình thức xe đẩy để đối phó với lực lượng chức năng”, tiến sĩ Nguyên nói.

Ông Đoàn Ngọc Hải đi kiểm tra, xử lý lấn chiếm vỉa hè chiều 6/3.

Trong cuộc trao đổi với Tiền Phong kể trên, ông Đoàn Ngọc Hải cùng từng tâm sự rằng, ông rất đồng cảm chia sẻ với những người buôn bán hàng rong: “Tôi chia sẻ với bà con nghèo buôn bán hàng rong trên địa bàn quận 1. Cha mẹ tôi cũng có gần 20 năm buôn bán hàng rong trên vỉa hè Lê Duẩn – Mạc Đĩnh Chi nên tôi rất thông cảm, hiểu và chia sẻ với bà con cô bác nghèo bán hàng rong. Thế nhưng vì bộ mặt đô thị quận 1 và TPHCM. Tôi mong người dân thông cảm và chung tay với chính quyền xây dựng một thành phố văn minh, sạch đẹp hơn”.