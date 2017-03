TPO - Lãnh đạo tỉnh Quảng Nam vừa có văn bản chỉ đạo các đơn vị liên quan điều tra, làm rõ nội dung phản ánh về việc bơm hút và vận chuyển cát trái phép tại khu vực Cửa Đại, Hội An bán cho các dự án san nền khu đô thị tại Đà Nẵng.

Tàu hút cát tại Cửa Đại. Ảnh: N.T.

Tối 23/3, Ông Nguyễn Hồng Quang – Chánh văn phòng, người phát ngôn UBND tỉnh Quảng Nam cho biết: Lãnh đạo tỉnh Quảng Nam vừa có văn bản chỉ đạo các đơn vị liên quan điều tra, làm rõ nội dung các báo phản ánh về việc bơm hút và vận chuyển cát trái phép tại khu vực Cửa Đại, Hội An bán cho các dự án san nền khu đô thị tại Đà Nẵng.

Theo đó, văn bản số 1324 /UBND-KTN do Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Đinh Văn Thu ký ngày 23/3, gửi các đơn vị Công an tỉnh, Sở GTVT, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh, UBND TP Hội An; Thanh tra Sở GTVT; Đoạn Quản lý đường thủy nội địa Quảng Nam.

Văn bản nêu rõ, Báo Tiền Phong và Báo Lao động số ra ngày 23/3/2017, có đăng các bài viết “Moi trộm một triệu m3 cát Cửa Đại”, “Cửa Đại, Quảng Nam: Núp bóng dự án cứu bờ biển để cướp tài nguyên” phản ảnh hiện nay có một số doanh nghiệp lợi dụng nạo vét khơi thông luồng đường thủy Cửa Đại và thực hiện dự án kè khẩn cấp chống xâm thực bờ biển Cửa Đại để hút trộm cát và vận chuyển bán cho Công ty Cổ phần Trung Nam thi công san nền công trình Khu đô thị mới Quốc tế Đa Phước, quận Hải Chậu, thành phố Đà Nẵng. Chấn chỉnh tình trạng nêu trên, UBND tỉnh chỉ đạo: 1. Sở Giao thông vận tải chỉ đạo lực lượng Thanh tra giao thông chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan khẩn trương tổ chức kiểm tra, xác định rõ các đơn vị hợp đồng thi công, phương tiện, thiết bị phục vụ và phạm vi thi công của các dự án nạo vét luồng đường thủy Cửa Đại và kè khẩn cấp xâm thực bờ biển Cửa Đại, thành phố Hội An; phát hiện và xử lý nghiêm các đơn vị bơm hút và vận chuyển cát trái phép, thi công ngoài phạm vi các dự án và không đúng nội dung hợp đồng đã ký kết. Đoạn Quản lý đường thủy nội địa Quảng Nam và UBND thành phố Hội An quản lý chặt chẽ việc thi công của các nhà thầu, trường hợp đơn vị thi công vi phạm khai thác và vận chuyển cát trái phép ngoài phạm vi hợp đồng, chấm dứt ngay hợp đồng đã ký kết.

Công an tỉnh phối hợp với các đơn vị liên quan của tỉnh Quảng Nam và thành phố Đà Nẵng xác minh thông tin báo chí nêu; chỉ đạo tiến hành điều tra làm rõ, nếu có dấu hiệu vi phạm pháp luật phải xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Báo cáo UBND tỉnh kết quả điều tra, xử lý trước ngày 31/3/2017.