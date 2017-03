TPO - Tối 24/3, tại quảng trường trung tâm TP. Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam tổ chức Lễ Kỷ niệm 20 năm tái lập tỉnh (1997 – 2007) và 42 năm ngày giải phóng tỉnh Quảng Nam (24.3.1975 – 24.3.2017).

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại Lễ kỷ niệm.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc dự. Đông đảo người dân kéo về quảng trường trung tâm để chứng kiến sự kiện quan trọng của tỉnh.

Đại diện lãnh đạo tỉnh Quảng Nam cho biết, năm 2016 quy mô kinh tế tăng hơn 30 lần, trong đó, công nghiệp - dịch vụ chiếm hơn 88% trong cơ cấu kinh tế, với giá trị sản xuất công nghiệp tăng hơn 160 lần so với năm đầu tái lập. Tổng sản phẩm bình quân đầu người đạt khoảng 53 triệu đồng, gấp 28 lần so với thời điểm chia tách tỉnh, vượt mức bình quân cả nước. Từ một tỉnh phải nhận trợ cấp hơn 70% ngân sách Trung ương, đến nay thu ngân sách đã đạt trên 20 ngàn tỷ đồng, gấp hơn 170 lần so năm đầu tái lập.

Đông đảo người dân háo hức tham dự buổi lễ kỷ niệm.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc ghi nhận và biểu dương với lãnh đạo và người dân tỉnh Quảng Nam sau 20 năm tỉnh Quảng Nam đã đạt được những thành quả phát triển vượt bậc trong khi vẫn luôn gìn giữ, phát huy các giá trị của địa phương và di sản truyền thừa quý báu, đồng thời, nhấn mạnh địa phương cần phát huy hơn nữa các tiềm lực kinh tế, đánh thức tiềm năng và con người, vận dụng tốt yếu tố tài nguyên sẵn có phát triển không gian liên kết kinh tế với các địa phương khác.

Bên cạnh đó, địa phương cần thẳng thắn nhìn lại những tồn tại để hướng tới 20 năm tiếp theo đó là ngành du lịch có nhiều lợi thế nhưng đóng góp chưa tương xứng vào thu ngân sách của tỉnh, đó là tiềm năng to lớn về nông nghiệp hữu cơ, lâm nghiệp và dược liệu với nhũng giá trị độc đáo nhưng hiệu quả xúc tiến thương mại và đầu tư còn thấp…

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trao Huân chương Độc lập hạng Nhất cho Đảng bộ, chính quyền, nhân dân tỉnh Quảng Nam

Tỉnh Quảng Nam cần đề cao nguyên tắc hài hòa được cung cấp nguồn lực, chia sẻ cơ hội và thành quả tiến bộ chung. Đặc biệt phải luôn quan tâm tích cực không chỉ đời sống vật chất mà đời sống tinh thần đối với các bà mẹ Việt Nam Anh hùng (VNAH), đối tượng người có công và đối tượng chính sách, người già, người nghèo.

“Hiếm có vùng đất nào trên cùng 1 địa phương với hơn 10.000km2 mà có đến 2 di sản thế giới độc đáo huyền bí như Hội An, thánh địa Mỹ Sơn, hiếm nơi nào có mật độ dày đặc các vịnh biển, cù lao, khu dự trữ sinh quyển, cao nguyên tươi xanh, di sản văn hóa tâm linh tầm thế giới như chuỗi ngọc trai dọc tuyến hành lang ven biển miền Trung” – Thủ tướng nhấn mạnh.

Tầm nhìn 20 năm đến, Quảng Nam sẽ trở thành là tỉnh giàu có toàn diện của miền Trung Tây nguyên và cả nước bằng việc thu hút, phát huy một cách bền vững vai trò các thành phần kinh tế, trong đó động lực của kinh tế tư nhân trong cả 3 trụ cột công nghiệp, nông nghiệp hữu cơ và dịch vụ, nguồn lực kinh tế biển và kinh tế rừng dựa trên nguồn lực canh tranh về năng suất, sáng tạo, tính liên kết trong tư duy sản phẩm cùng với việc giữ gìn, bảo tồn các giá trị không gian sống và giá trị di sản. Chìa khóa sự thành công của Quảng Nam nằm ở khả năng đánh thức tiềm năng về con người, vận dụng tót yếu tố tài nguyên địa lý sẵn có và không gian liên kết kinh tế với Đà Nẵng, Quảng Ngãi và các tỉnh Duyên hải miền Trung cùng với chuỗi liên kết giá trị với các tỉnh có lợi thế trong cả nước.

Tại buổi lễ, thừa ủy quyền Chủ tịch nước, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trao tặng Huân chương Độc lập hạng Nhất cho tỉnh Quảng Nam.