TPO - Phó Thủ tướng, Chủ tịch Uỷ ban ATGT Quốc gia Trương Hoà Bình vừa có công điện khẩn sau các vụ tai nạn đường sắt liên tiếp xảy ra. Trong đó, Phó Thủ tướng yêu cầu xác định trách nhiệm của UBND một số tỉnh, thành phố có đường sắt đi qua và Tổng Cty Đường sắt Việt Nam.

Vụ tai nạn xảy ra tại Vụ Bản – Nam Định vào ngày 4/2 ảnh: otofun

Công điện nêu, trong dịp nghỉ Tết Nguyên Đán Đinh Dậu đã xảy ra 8 vụ tai nạn giao thông trên đường sắt, làm chết 6 người, làm bị thương 11 người, tăng 60% về số vụ, 100% về số người chết, 175% số người bị thương so với cùng kỳ Tết Nguyên đán Bính Thân.Đặc biệt, trong ngày 4/2 liên tiếp xảy ra 2 vụ tai nạn giao thông đường sắt. Cụ thể, hồi 15h20, tại đường ngang dân sinh (phòng vệ bằng biển báo) tại Km 98 + 812 trên Đường sắt Bắc -Nam thuộc địa bàn huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định tàu TN1 va vào 1 ô tô 16 chỗ ngồi, hậu quả làm lái xe chết tại chỗ, 5 người bị thương. Hồi 16h05 tại đường ngang Km 21+500 trên Đường sắt Hà Nội – Hải Phòng thuộc địa bàn Lạc Đạo, Văn Lâm, Hưng Yên tàu LP5 va vào xe ô tô 4 chỗ ngồi vượt đường ngang dân sinh, hậu quả làm 1 người bị thương nặng, 2 người bị thương.“Nguyên nhân của tình hình này có nguồn gốc trực tiếp từ hành vi vi phạm quy định pháp luật của những người điều khiển phương tiện tham gia giao thông qua đường ngang, lối đi dân sinh. Đồng thời, cũng cần xác định trách nhiệm của UBND một số tỉnh, thành phố có đường sắt đi qua và Tổng công ty Đường sắt Việt Nam chưa quyết liệt, hiệu quả trong chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các giải pháp bảo đảm trật tự ATGT tại các đường ngang” – Phó Thủ tướng yêu cầu.Để kịp thời chấn chỉnh, Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) chỉ đạo Cục Đường sắt Việt Nam, Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng của Bộ Công an, tỉnh Nam Định, Hưng Yên, điều tra, làm rõ nguyên nhân và trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân gây ra vụ tai nạn.Bộ GTVT cũng được giao chỉ đạo cơ quan chuyên môn, đơn vị trực thuộc phối hợp với cơ quan chức năng của các tỉnh, thành phố đề xuất phương án bảo đảm an toàn tại đường ngang trên toàn tuyến, bao gồm cả việc xây dựng đường gom, lập chắn đường ngang để xóa bỏ toàn bộ lối đi dân sinh hiện hữu.Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh đẩy mạnh triển khai kế hoạch lập lại trật tự hành lang an toàn đường bộ, đường sắt giai đoạn 2014 – 2020; có kế hoạch cụ thể việc xóa bỏ các đường ngang dân sinh trái phép qua đường sắt; cương quyết chấm dứt việc để phát sinh đường ngang trái phép, xử lý trách nhiệm người đứng đầu đơn vị, địa phương có liên quan nếu để xảy ra phát sinh đường ngang dân sinh trái phép.Phó Thủ tướng cũng giao Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định, Hưng Yên, Đồng Nai chỉ đạo các cơ quan chức năng quan tâm cứu chữa nạn nhân bị thương và tổ chức thăm hỏi, hỗ trợ động viên gia đình các nạn nhân tử vong, các nạn nhân bị thương trong 2 vụ tai nạn tại Nam Định, Hưng Yên ngày 4/2 và vụ tai nạn ngày 1/2 tại Đồng Nai.