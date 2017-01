TPO - Đó là chỉ đạo và khẳng định mà ông Võ Văn Tươi, Phó Giám đốc Sở GTVT, Phó trưởng Ban An toàn Giao thông tỉnh TT-Huế, đưa ra tại lễ phát động thực hiện kế hoạch đợt cao điểm về vận tải và bảo đảm trật tự an toàn giao thông phục vụ Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017, do Ban Chỉ đạo Vận tải phục vụ Tết tỉnh TT-Huế tổ chức ngày 16/1.

Xe khách tại Huế sẵn sàng tham gia phục vụ nhu cầu đi lại tăng cao của người dân dịp Tết Đinh Dậu 2017. Theo ông Phạm Xuân Sơn, Tổng giám đốc Công ty CP Bến xe Huế, dịp Tết Đinh Dậu 2017, các bến xe Huế có từ 6.000 -7.000 lượt phương tiện vận tải xuất và về bến phục vụ hành khách mỗi ngày, do nhu cầu đi lại của dân tăng cao, vượt 2.000 lượt xe so với ngày thường. Do đó, từ ngày 17/1 đến 16/2, các bến xe trên địa bàn tổ chức bán vé liên tục từ 4 giờ 30 sáng đến 18 giờ chiều hàng ngày, giá vé xe Tết phải được niêm yết công khai tại văn phòng giao dịch và ngay trên phương tiện vận tải. Các xe phải dán công khai đường dây nóng để hành khách phản ánh chất lượng phục vụ nếu gặp tình trạng nhồi nhét, tùy tiện bắt khách dọc đường, tăng giá vé trái quy định. Hàng ngày, Công ty CP Bến xe Huế thường xuyên cập nhật kế hoạch, giá vé, lịch trình chạy xe và đặc biệt lưu ý về chuyến xe cuối cùng trước Tết trên các tuyến tại các bảng điện tử trong bến xe và trên website của công ty, để hành khách chủ động nắm bắt thông tin. Ngoài ra, trong trường hợp số lượng hành khách tăng đột biến, công ty sẽ huy động phương tiện tăng cường để giải tỏa khách tại bến. Công ty kiên quyết từ chối giải quyết cho xe nghỉ phiên tại bến để chạy hợp đồng bên ngoài, đồng thời xử lý nghiêm lái xe bỏ phiên chuyến tại bến. Lực lượng công an Huế hỗ trợ các bến xe xóa tình trạng “cò vé”, xe dù bến cóc, góp phần nâng cao chất lượng phục vụ. Còn theo chỉ đạo của ông Võ Văn Tươi, Phó giám đốc Sở GTVT tỉnh TT-Huế, các doanh nghiệp, đơn vị vận tải trên địa bàn phải bảo đảm số đầu xe tham gia phục vụ Tết với tỷ lệ cao nhất, chất lượng tốt nhất; thực hiện nghiêm quy định không chở quá tải, không vận chuyển các chất độc hại; phải có chính sách ưu đãi, hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi cho hành khách là người khuyết tật, cao tuổi, phụ nữ mang thai, trẻ em; đặc biệt, không để khách ngủ qua đêm tại các bến xe. “Mỗi tài xế trước khi cầm lái tham gia giao thông hãy nghĩ đến sự an toàn bản thân và hành khách. Đừng chỉ vì cái lợi trước mắt, không làm chủ được mình mà gây hậu quả vô cùng nặng nề cho bản thân và xã hội”, ông Tươi lưu ý.