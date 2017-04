TPO - Các cơ sở lưu trú có bể bơi hoặc bãi biển phải thông báo đầy đủ các nội dung quy định về bể bơi, bãi tắm bằng cả tiếng Việt và tiếng Anh, đồng thời cắm cờ cảnh báo, giăng phao giới hạn an toàn trên biển, thường xuyên khảo sát các dòng chảy xa bờ để thông tin cho du khách…

Để đảm bảo an toàn cho du khách trong mùa cao điểm du lịch, lực lượng chức năng sẽ tăng cường kiểm tra, rà soát các phương tiện hoạt động trên sông Hàn. Ảnh: Thanh Trần.

Sáng 19/4, ông Trần Chí Cường, Phó Giám đốc Sở Du lịch Đà Nẵng cho hay để đảm bảo an toàn cho du khách đến Đà Nẵng trong mùa cao điểm du lịch, đặc biệt Lễ hội pháo hoa quốc tế sắp diễn ra, Sở đã có văn bản chỉ đạo gửi các đơn vị kinh doanh du lịch và dịch vụ du lịch trên địa bàn.

Đối với các đơn vị kinh doanh lữ hành, dịch vụ vận chuyển du lịch, Sở yêu cầu rà soát lại tất cả các chương trình du lịch và phương tiện vận chuyển du khách, đảm bảo an ninh, an toàn tuyệt đối. Riêng các đơn vị kinh doanh du lịch đường thủy nội địa phải thường xuyên kiểm tra tình trạng kỹ thuật, độ an toàn của phương tiện tàu thuyền. “Sở sẽ phối hợp với các đơn vị liên quan như GTVT, Biên phòng, Công an… để kiểm soát các phương tiện có đủ điều kiện hoạt động, được phép chở bao nhiêu hành khách…Nhất là các thiết bị an toàn, cứu sinh trên phương tiện, lối lên xuống, bố trí chỗ ngồi...”, ông Cường lưu ý thêm.

Đối với các cơ sở lưu trú có hoạt động bể bơi hoặc cho khách tắm tại bãi biển phía trước đơn vị, cần thông báo đầy đủ các nội dung quy định về bể bơi, bãi tắm bằng cả tiếng Việt và tiếng Anh trong nội quy khách sạn, trong tập thông tin đặt tại từng phòng và cả khu vực bể bơi, lối dẫn ra bãi tắm. Các cơ sở này cũng phải cắm cờ cảnh báo, giăng phao giới hạn an toàn trên biển, thường xuyên khảo sát các dòng chảy xa bờ để thông tin cho du khách. Đặc biệt bố trí nhân viên cứu hộ có chứng nhận nghiệp vụ trong suốt thời gian khách sử dụng bể bơi, bãi tắm.

Sở Du lịch cũng yêu cầu tất cả các khu, điểm du lịch lắp đặt đầy đủ hệ thống cảnh báo nguy hiểm tại các khu vực dễ xảy ra tai nạn. Nghiêm cấm khách sử dụng các hoạt động thể thao mạo hiểm, thể thao dưới nước trong thời tiết xấu.

Đồng thời tăng cường công tác đảm bảo an ninh trật tự, phòng cháy chữa cháy, an toàn thực phẩm…

Du khách lên tàu phải được trang bị áo phao đề phòng những sự cố không may xảy ra. Ảnh: Thanh Trần.

Như Tiền Phong đã thông tin trước đó, sự kiện Lễ hội pháo hoa Quốc tế Đà Nẵng sẽ kéo dài từ cuối tháng 4 đến tháng 6/2017. Đây cũng là mùa cao điểm du lịch ở thành phố bên sông Hàn với các sự kiện sôi nổi như khai trương mùa du lịch biển (27/4 – 3/5), hội chợ triển lãm các sản phẩm đặc sản Việt Nam 2017 (26 – 30/4), IRONMAN 70.3 Việt Nam (7/5), hội nghị du lịch Golf Châu Á (7-13/5), “Đà Nẵng – điểm hẹn mùa hè 2017” (6/2017)…