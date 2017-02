TPO - Vào ngày rằm tháng Giêng (14-15 âm lịch), nhiều người dân tập trung đông đúc tại các chùa lớn, nhỏ để đăng ký cho kịp nghi lễ dương sao giải hạn đầu tiên trong năm. Còn các bạn trẻ thì đổ xô về chùa để cầu duyên lành.

Cùng ước nguyện những điều tốt đẹp trong năm mới

Không chỉ ở độ tuổi trung niên, hàng trăm bạn trẻ cũng nô nức đổ về các chùa ở Hội An để cầu duyên lành và may mắn trong năm Đinh Dậu. Trời chạng vạng tối, cũng là lúc nhiều người tập trung hai bên bờ sông Hoài. Nhiều bạn trẻ tranh thủ chọn một chiếc đèn hoa đăng ưng ý nhất. Họ cùng nhau thả xuống dòng sông với ước mong một năm mới bình an, nhiều may mắn trong công việc và tình duyên.

“Nhiều người bạn của mình truyền tai nghe về sự linh thiêng của các ngôi chùa Hội An, nhất là vào ngày rằm tháng Giêng nên tranh thủ tết Nguyên tiêu, mình đến để cầu duyên lành và hạnh phúc cho bản thân, gia đình”, bạn Lê Thúy Vân (19 tuổi, Buôn Mê Thuột), chia sẻ.

Đông đảo các bạn trẻ về với phố cổ Hội An

Thắp hương cầu an tại Hội quán Phúc Kiến

Trong khuôn viên hội quán Quảng Đông (Hội An, Quảng Nam), các bạn trẻ xếp hàng dài đợi đến lượt mình để bốc que xăm đầu năm. Không ồn ào, chen lấn, mọi việc đều diễn ra trong không khí trang nghiêm. Cầm trên tay lá xăm số 01, bạn Phan Ái Nhi hào hứng vì đã bốc được lá xăm cực may mắn. Với lá xăm này, Nhi tin rằng trong năm Ất Dậu, đường tình duyên suôn sẻ.

Trong dịp này, các bạn sinh viên Khoa Sinh (ĐH Sư phạm Đà Nẵng) chọn Hội An là nơi để lưu giữ lại những kỷ niệm đẹp của một thời sinh viên. Bạn Phan Lê Bảo Trâm (sinh viên năm cuối) phấn khởi: “Lang thang trong từng con hẻm, từng góc phố, tụi mình đã có những bức ảnh kỷ niệm tuyệt đẹp. Một Hội An cổ kính, lung linh bên dòng sông Hoài đã được ghi lại trong album của tụi mình”.

Hoa đăng được thả trên sông, mang theo ước nguyện của bao người.

Cùng lưu lại những bức ảnh kỷ niệm

Vui với những trò chơi dân gian

Càng về đêm, phố Hội càng bừng sáng với những ngọn đèn nhè nhẹ trôi trên dòng sông Hoài. Thả hoa đăng là một hoạt động không xa lạ với những du khách và con người phố cổ, nhưng trong dịp đặc biệt này nó lại mang một ý nghĩa đặc biệt.