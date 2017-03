TPO - Theo báo cáo của Công an tỉnh Bắc Ninh gửi UBND tỉnh Bắc Ninh ngày 1/3 khẳng định, nguyên nhân dẫn đến cuộc xô xát ngày 28/2 là do hệ thống kiểm soát an ninh tại các cổng của nhà máy hoạt động chậm và lực lượng bảo vệ sơ suất trong khi làm nhiệm vụ.

Vụ xô xát làm đình trệ thi công tại Công ty TNHH Samsung Display Việt Nam Ngay sau khi xảy ra vụ việc xô xát tại Công ty TNHH Samsung Display Việt Nam (KCN Yên Phong, Bắc Ninh), Văn phòng UBND tỉnh Bắc Ninh đã có công văn hỏa tốc yêu cầu công an tỉnh Bắc Ninh làm rõ nguyên nhân, chỉ đạo các lực lượng đảm bảo an ninh trật tự, không để xảy ra mất an toàn tại công trường của Công ty. Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh cũng giao Ban quản lý các KCN tỉnh phối hợp với các cơ quan, đơn vị yêu cầu Công ty thực hiện đúng nội quy lao động, chấn chỉnh thái độ, tác phong của bảo vệ công nhân đang làm việc tại công trường và báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh sáng ngày 1/3. Theo báo cáo của Công an tỉnh Bắc Ninh gửi UBND tỉnh Bắc Ninh ngày 1/3 khẳng định, nguyên nhân dẫn đến cuộc xô xát này là do hệ thống kiểm soát an ninh tại các cổng từ của nhà máy hoạt động chậm, lực lượng bảo vệ có sơ suất trong khi làm nhiệm vụ, công nhân bị ùn rất đông, dẫn đến hiểu lầm và xô xát với một bảo vệ công trường. Vụ xô xát này đã khiến một người bị thương nhẹ, tuy nhiên một số máy móc tại cửa từ lắp đặt tại cửa nhà máy và một số máy quay an ninh bị đập phá, hư hỏng. Lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh và Ban giám đốc Công an tỉnh, các đơn vị chức năng làm việc trực tiếp với lãnh đạo Công ty Samsung Display Việt Nam thống nhất ổn định tình hình và đề nghị công ty khắc phục ngay hệ thống máy kiểm soát an ninh tại cổng công trường.

Các cơ quan chức năng đã chỉ ra nguyên nhân, trách nhiệm thuộc về Công ty Samsung Display Việt Nam trong tổ chức công tác bảo vệ tại công trường đồng thời yêu cầu Công ty dịch vụ bảo vệ Quốc Đô chấn chỉnh tác phong làm việc của nhân viên theo đúng nội qui, qui định. Lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh cũng chỉ đạo lực lượng chức năng của tỉnh duy trì an ninh trật tự cho Công ty Sam Sung Display Việt Nam tiếp tục thi công công trình.