TP - Sân bay Tân Sơn Nhất chuẩn bị bước vào cao điểm phục vụ Tết Nguyên đán Đinh Dậu. Mọi biện pháp, dù là nhỏ nhất đã được triển khai. Tuy nhiên, chuyện sân bay đang quá tải từ trong ra ngoài, từ mặt đất đến trên trời này làm cho hành khách khó yên tâm trong dịp Tết…

Cảnh giao thông ùn tắc tại cổng sân bay Tân Sơn Nhất - TP Hồ Chí Minh chiều ngày 9/1. Ảnh: Như Ý.

Nỗi lo lớn nhất của những người đi, đến Tân Sơn Nhất những ngày này chính là tình trạng tắc đường, kẹt xe ngay trong sân bay và xung quanh sân bay.

Kẹt xe nặng nề, khách “ém” sẵn cạnh sân bay

Trưa 9/1, chúng tôi đáp chuyến bay từ Hà Nội vào TP HCM. Các thủ tục để ra khỏi sân bay diễn ra bình thường nhưng khi vừa bước ra khỏi sảnh, được “nếm trải” ngay cảnh hàng nghìn ô tô ken cứng, nhích từng mét; người đi bộ len lỏi giữa ô tô trong trời nắng nóng, khói xe ngột ngạt. Trải nghiệm chặng đường vào trung tâm thành phố bằng xe buýt nhanh nhưng phải mất 30 phút để người viết vượt quãng đường khoảng 500 mét từ nhà ga ra khỏi trạm thu phí. Trạm này vẫn tiến hành thu phí ra vào sân bay bằng hình thức thủ công, một dừng nên là nguyên nhân gây ra ùn tắc.

Qua trạm thu phí, xe nhích được một đoạn ngắn thông thoáng lại ập ngay vào cung đường Trường Sơn - Phan Đình Giót - Nguyễn Văn Trỗi - Nam Kỳ Khởi Nghĩa ken đặc ô tô. Xe máy rồ ga, ngoặt ngoẹo leo lên vỉa hè - cảnh tượng trước đây rất ít thấy tại TPHCM nay trở nên phổ biến. Quãng đường từ Tân Sơn Nhất đến bến xe miền Tây chưa đến 10 km, xe dừng đón khách duy nhất 1 điểm giữa chặng hết 1,5 giờ.

Nhiều lái xe taxi tại TP HCM hiện nay thường không dám hứa trước với khách chính xác thời gian từ quận 1 TP HCM đến sân bay Tân Sơn Nhất. Đường thoáng có thể hết 30 phút, nhưng cũng có khi hết 2 giờ. Các lái xe cho biết: Việc khách đến gần sân bay phải nhảy xuống taxi đi bộ không hiếm. Nhiều khách đến được sân bay đã muộn giờ làm thủ tục bay (40 phút trước khi bay) và chỉ mong chuyến bay bị chậm chuyến để có cơ hội làm thủ tục bay.

Sáng 13/1, tại Sân bay Tân Sơn Nhất, anh Hồ Văn Trí, chủ xưởng cơ khí tại Đồng Nai kể: Lo giá vé đắt, căng thẳng dịp Tết, anh quyết định đóng xưởng về quê ăn Tết sớm. Anh Nguyễn Văn Hải (giám đốc một công ty thẩm định giá) tại quận 1 TP HCM cho hay, đã đặt vé về Nghệ An ăn Tết vào 27 âm lịch nhưng đang liên hệ để thuê khách sạn, ngủ qua đêm gần sân bay.

Trước đó, chiều 12/1, chúng tôi liên hệ nhiều khách sạn quanh sân bay Tân Sơn Nhất nhưng lễ tân đều báo hết phòng. “Tân Sơn Nhất ách tắc liên tục, lo chậm giờ bay nên thay vì vào trung tâm, nhiều khách đặt phòng nghỉ tại đây để tránh nhỡ chuyến bay. Khách sạn liên tục hết phòng” – lễ tân khách sạn Vissai Sài Gòn trên đường Nguyễn Văn Trỗi, cách sân bay 2 km cho hay.

Cảnh tắc đường nặng nề ngay trong sân bay Tân Sơn Nhất.

Đủ kiểu chống kẹt trong sân bay

GĐ Cảng Hàng không Tân Sơn Nhất Đặng Tuấn Tú cho hay, sân bay này quy hoạch 25 triệu khách/năm, quá tải từ năm 2015, năm 2016 đã tăng lên gần 32 triệu khách. “Các năm qua, đặc biệt trong năm 2016 chúng tôi đã hoàn thành cơi nới, mở rộng nhà ga, làm nhà để xe, dẹp các quầy bán hàng lưu niệm, nhà hàng để làm quầy thủ tục bay…” – ông Tú nói.

“Ga Quốc tế hiện đã tạm ổn nhưng khu vực nhà ga nội địa quá tải nặng nề. Năm 2017, chúng tôi chỉ còn cách cuối cùng là dời vách kích ngoài cùng của nhà ga ra sát khu vực quảng trường ga. Sau đó, chỉ có cách xây thêm sân đỗ máy bay, nhà ga trong khi chờ sân bay Long Thành hoàn thành”. Ông Đặng Tuấn Tú, GĐ Cảng hàng không Tân Sơn Nhất

Giám đốc Cảng Hàng không Tân Sơn Nhất cho biết, cao điểm Tết đến nay đã lên kế hoạch chi tiết, bắt đầu thực hiện với nỗ lực cao nhất. “Dù đã làm mọi cách nhưng không còn cách nào tăng công suất phục vụ ngoại trừ các hãng bay sau 12 giờ đêm. Chúng tôi đã huy động 100% cán bộ công nhân viên, không giải quyết nghỉ phép giai đoạn này. Nếu các hãng chấp nhận bay đêm, chúng tôi sẽ kêu gọi mọi cán bộ, Đoàn Thanh niên tham gia làm đêm”.

Ông Nguyễn Quý Đôn, Trưởng Trung tâm Kiểm soát đường dài, Cty Quản lý bay miền Nam trực tiếp điều hành các chuyến bay đi khu vực Tân Sơn Nhất cho hay: Nhờ việc đưa vào đường bay cao tốc song song, thay đổi phương thức điều hành cất hạ cánh, phân luồng máy bay từ xa, hiện tình trạng ùn ứ trên không, máy bay bay chờ trong tuần qua tại Tân Sơn Nhất gần như chấm dứt.

Tuy nhiên, ông Đôn cho hay, slot (thời gian cất hạ cánh) ban ngày dịp Tết tại Tân Sơn Nhất đã hết; không còn cách nào để điều hành bay, trong khi vẫn phải đảm bảo mọi tiêu chuẩn an toàn hàng không. “Nếu vẫn giữ tốc độ tăng trưởng như hiện nay, tình trạng quá tải ngày bình thường vẫn diễn ra và các hãng và hành khách cần quen dần với việc bay sau 12 giờ đêm”.

Hiện các hãng hàng không đã thực sự bắt đầu vào cao điểm phục vụ Tết với hàng loạt giải pháp. Sáng 13/1, Vietnam Airlines đã điều nhân viên tại các sân bay khác về Tân Sơn Nhất phục vụ, bố trí nhân viên trực tiếp tại quầy làm thủ tục để hướng dẫn khách vào đúng quầy (dù đã có sẵn biển hướng dẫn). Hãng này cũng đã tăng cường quầy làm thủ tục tự động cả trong và ngoài sân bay Tân Sơn Nhất, cử nhân viên mời chào, hướng dẫn, làm hộ thủ tục cho khách tại các quầy này, liên tục khuyến cáo hành khách làm thủ tục bay trực tuyến.

Vietjet hiện nhanh chóng triển khai các cách thức chăm sóc khách tương tự như Vietnam Airlines. Hãng này cũng đã công bố tăng chuyến bay đêm với giá vé rẻ hơn 40% so với giá vé cao điểm dịp Tết. Còn hãng hàng không giá rẻ Jetstar Pacific năm nay bố trí nhiều nhân viên cầm máy tính bảng, kèm máy in gắn trên người, đi lại trong khu vực quầy thủ tục tìm khách để làm thủ tục, in vé luôn cho khách.