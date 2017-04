TPO - Từ sự việc “Bốn nữ học sinh bị đuối nước đều không biết bơi”, ngày 1/4, UBND tỉnh Gia Lai đã gửi văn bản về việc phòng chống nạn đuối nước trong trẻ em, học sinh đến các sở ngành.

Gia đình khóc thương bốn nữ học sinh xấu số trong vụ đuối nước ngày 29/3

Cụ thể, Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh tăng cường chặt chẽ phối hợp với địa phương các cấp, các trường học,… vận động đoàn viên nâng cao nhận thức về phòng chống đuối nước và đưa nội dung này vào hoạt động hè.

Sở LĐ&TBXH chủ trì, phối hợp với sở VHTT&DL, sở GD&ĐT, các huyện hướng dẫn các biện pháp chủ động phòng ngừa tai nạn đuối nước cho trẻ em, đặc biệt trong những ngày mùa khô, nghỉ hè. Tổ chức kế hoạch tập huấn bơi lội, cứu đuối nước đến học sinh và người dân. Vận động các doanh nghiệp, cá nhân xây dựng các điểm vui chơi an toàn cho trẻ nhỏ. Công an tỉnh, sở GTVT chỉ đạo lực lượng chức năng tăng cường công tác kiểm tra việc chấp hành các quy định pháp luật về an toàn giao thông đường thủy.

Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan báo đài đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cơ quan tổ chức về phòng chống đuối nước cho trẻ em.

Bộ đội biên phòng đến đưa thi thể bốn nữ học sinh về nhà trong vụ đuối nước ngày 29/3

Trước đó, sau sự việc mà Tiền Phong đã đưa tin là khoảng 14h30 chiều 29/3, 4 nữ học sinh lớp 6, trường THCS Chu Văn An (xã Ia O, huyện Ia Grai, Gia Lai) là Hoàng Thị Hoài, Võ Ngọc Mỹ, Lê Thị Quỳnh Hương, Lê Minh Thư và Nguyễn Thị Thu Phương) rủ nhau đến sông Sê San, vị trí tại hồ dâng thủy điện Sê San 4 (làng Dăng, xã Ia O) để tắm. Riêng Phương ở trên bờ. Người dân đánh cá quanh đó nghe tiếng kêu cứu của Phương nhưng do nước sâu, gặp khó khăn trong việc tìm kiếm nên 4 nữ học sinh đã tử vong.

Từ sự việc thương tâm này, tỉnh Gia Lai nhanh chóng chỉ đạo các sở ngành để hạn chế nạn đuối nước cho trẻ em, không để xảy ra sự việc thương tâm như trên.