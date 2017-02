TP - Sau khi bị bắt gỗ vi phạm, lâm tặc đã liều lĩnh tưới xăng đốt gỗ nhằm tiêu hủy tang vật. Ý đồ thất bại, chúng tiếp tục điều 8 xe máy cày độ chế đi cướp 45 lóng gỗ vi phạm rồi cao chạy xa bay trước sự bất lực của lực lượng chức năng huyện Chư Păh ...

Những lóng gỗ bị lâm tặc cướp rơi vãi trên đường vận chuyển.

Cướp gỗ vi phạm trong đêm

Từ phản ánh của báo chí về việc vận chuyển, tập kết gỗ trên sông Đắk Bla (đoạn qua xã Đắk Rơ Wa, TP Kon Tum, tỉnh Kon Tum), trong 2 ngày 20 và 20/1, UBND huyện Chư Păh (tỉnh Gia Lai) đã thành lập một đoàn liên lực lượng đi kiểm tra nguồn gốc gỗ tại tiểu khu 174, đoạn qua xã Hà Tây, huyện Chư Păh. Kết quả đoàn phát hiện 2 bãi gỗ. Tại bãi thứ nhất, lực lượng chức năng đã lập biên bản 2 đối tượng Von (18 tuổi, xã Hà Tây) và A Đích (19 tuổi, TP Kon Tum) khi đang điều khiển 2 con bò kéo gỗ. Tại đây có 29 lóng gỗ nhóm V khối lượng hơn 10,9m3. Mở rộng tìm kiếm, đoàn phát hiện bãi thứ 2 có 44 lóng gỗ tròn nhóm V, khối lượng 18,5m3. Số gỗ trên được xác định lâm tặc khai thác từ 54 cây gỗ tại tiểu khu 174.

“Việc lâm tặc cướp gỗ vi phạm là hành động coi thường pháp luật, cần phải điều tra, xử lý theo đúng quy định của pháp luật”.

Ông Nay Vân, Hạt trưởng Hạt kiểm lâm Chư Păh

Sau khi hai bãi gỗ trên được phát hiện, Công an huyện Chư Păh, Viện KSND cùng cấp đã đến hiện trường kiểm tra. Gỗ vi phạm tạm để lại tiểu khu 174 và giao cho Ban quản lý rừng phòng hộ Đông Bắc Chư Păh, Hạt kiểm lâm Chư Păh, UBND xã Hà Tây trực tiếp canh giữ.

Theo Ban quản lý rừng phòng hộ Đông Bắc Chư Păh, khoảng 18h ngày 22/1, tức 1 ngày sau khi bãi gỗ thứ 2 bị thu giữ, có 2 đối tượng đến bãi tập kết gỗ tưới xăng đốt gỗ, với mục đích tiêu hủy chứng cứ. Rất may cán bộ của Ban phát hiện nên kịp thời dập tắt. Tiếp đó, khoảng 0h20 phút ngày 1/2, một tốp lâm tặc khác đã sử dụng 8 máy cày chở khoảng 20 người qua tiểu khu 174 nhằm cướp gỗ vi phạm. Lực lượng của Ban quản lý rừng cố gắng ngăn chặn, nhưng các đối tượng trên đã chống trả và chở số gỗ trên về tỉnh Kon Tum. Tổng cộng lâm tặc đã cướp đi 45/73 lóng gỗ.

Sẽ khởi tố vụ án

Trước tính chất nghiêm trọng của vụ cướp gỗ, sáng ngày 6/2, tại trụ sở Hạt Kiểm lâm huyện Chư Păh, đại diện UBND huyện Chư Păh, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Kon Tum đã có buổi họp bàn với Hạt Kiểm lâm huyện Chư Păh. Ông Nguyễn Ngọc Quang, Phó Chủ tịch UBND huyện Chư Păh cho biết: Trong buổi họp bàn, đại diện một số ban ngành thừa nhận để lâm tặc cướp gỗ vi phạm là một sự thất bại của mình. Việc lâm tặc cướp gỗ và chở đi đâu, cần phải tiếp tục điều tra, xử lý nghiêm minh. Đây là một vụ án phức tạp, cấu thành nhiều hành vi gồm khai thác rừng trái phép, cướp tài sản nhà nước và chống người thi hành công vụ. Đến nay đã xác định được 3 đối tượng tham gia trực tiếp khai thác cùng đối tượng chủ mưu. Lãnh đạo huyện đã chỉ đạo công an huyện khởi tố vụ án, tiến tới khởi tố bị can. Bước đầu đã xác định các đối tượng cướp gỗ vi phạm đến từ tỉnh Kon Tum. Hiện, huyện tiếp tục cử lực lượng công an, kiểm lâm, Ban quản lý vào canh giữ 28 lóng gỗ vi phạm còn lại.

Ông Nguyễn Nhĩ, Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm Gia Lai cho biết, sở dĩ lâm tặc cướp được gỗ vi phạm là do điều kiện địa hình phức tạp và lực lượng của Ban quản lý rừng mỏng, nên không ngăn chặn kịp thời được.