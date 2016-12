Ngày 25/12, trao đổi với Tiền Phong, TS. Dương Đức Hùng - Trưởng Phòng kế hoạch tổng hợp bệnh viện Bạch Mai cho biết, cùng ngày Khoa Cấp cứu bệnh viện tiếp nhận hai ca bệnh nhân từ bệnh viện đa khoa Trí Đức (trụ sở ở đường Lê Duẩn, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) chuyển sang. Trong đó một bệnh nhân đã tử vong, người còn lại đang được cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

"Theo bệnh viện Trí Đức những bệnh nhân này bị sốc thuốc sau gây mê. Hiện bệnh viện Bạch Mai đang đợi kết quả khám nghiệm pháp y mới đưa ra nguyên nhân dẫn đến tử vong của bệnh nhân sinh năm 1976 và bệnh nhân còn lại", ông Hùng nói.

Cũng theo bác sỹ Hùng, khi một bệnh nhân bị sốc thì thông thường bác sỹ sẽ dừng gây mê các bệnh nhân còn lại. Vị trưởng phòng đặt ra giả thiết về chất lượng lô thuốc gây mê được sử dụng tại bệnh viện Trí Đức có vấn đề gì không?

Chiều cùng ngày, theo ghi nhận của Tiền Phong, cơ quan chức năng đã có mặt tại trụ sở bệnh viện Trí Đức trên đường Lê Duẩn (quận Hai Bà Trưng) để xác minh, làm rõ vụ việc.

Thông tin mới nhất từ Thanh tra Sở Y tế Hà Nội cho biết, đã nhận được thông tin về trường hợp 2 bệnh nhân tử vong tại Bệnh viện Trí Đức (đường Lê Duẩn, quận Hai Bà Trưng). Thông tin ban đầu cho biết nguyên nhân tử vong nghi ngờ do sốc phản vệ sau gây mê. Hiện ngành y tế đang phối hợp với cơ quan công an để tìm nguyên nhân tử vong. Trong đó cơ quan pháp y đang tổ chức khám nghiệm, phục vụ công tác điều tra. Hồ sơ bệnh án cùng những vật chứng liên quan đã được cơ quan công an thu giữ.

Theo báo cáo ban đầu, hai bệnh nhân này được gây mê phẫu thuật vào sáng 25/12. Trong đó, một bệnh nhân là nữ, phẫu thuật tuyến giáp sau khi tiêm thuốc gây mê đã có biểu hiện sốc phản vệ như: Khó thở, tụt huyết áp, trụy mạch, nhận thức lơ mơ… Ngay khi có dấu hiệu sốc phản vệ, các bệnh nhân đã được cấp cứu tại chỗ, đồng thời được chuyển đến Bệnh viện Bạch Mai để cấp cứu. Tuy nhiên, một bệnh nhân đã tử vong ngay khi được đưa đến cấp cứu, một ca khác cũng không qua khỏi sau đó.