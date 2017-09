Sơn Trà tiếp tục là khu du lịch quốc gia

Báo cáo của UBND TP Đà Nẵng nêu rõ: Đến thời điểm tháng 12/2012, tại khu vực bán đảo Sơn Trà, UBND TP Đà Nẵng đã chấp thuận chủ trương đầu tư cho 18 dự án để đầu tư phát triển du lịch, nghỉ dưỡng với tổng diện tích 1.222,5 ha, trong đó đất giao có thu tiền là 94,05ha, đất thuê là 274,19ha và phần còn lại giao quản lý không thu tiền. Về quy mô lưu trú của các dự án theo quy hoạch có: 1.920 lô biệt thự, 24 bungalow và 306 buồng khách sạn. Hiện tại có 3 dự án đã đầu tư, 1 dự án đang triển khai, 3 dự án đã triển khai một phần nhưng sau đó tạm dừng, 11 dự án chưa triển khai.

UBND TP Đà Nẵng cho rằng, bán đảo Sơn Trà cần được bảo vệ và kiểm soát bằng một cơ chế đặc biệt nhằm giải quyết hài hòa các mối quan hệ giữa quốc phòng, an ninh, bảo tồn và phát triển. Từ đó, Đà Nẵng đưa ra một số nguyên tắc đề xuất: Giữ lại các dự án đã hoàn chỉnh và đưa vào hoạt động có hiệu quả; phải đảm bảo an ninh, quốc phòng và các dự án phải do nhà đầu tư trong nước thực hiện; phải coi trọng bảo tồn đa dạng sinh học; đảm bảo về bình độ triển khai các dự án, các công trình có chức năng lưu trú, công trình kiên cố chỉ được triển khai từ bình độ 100m trở xuống, không có yếu tố cư trú tại đây.

Báo cáo cũng cho hay, qua rà soát, có 6 dự án không phù hợp với các tiêu chí đã nêu, kiến nghị điều chỉnh chuyển đổi công năng sang phục vụ du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng, không lưu trú đồng thời xem xét cắt giảm quy mô của 10 dự án để phù hợp với các tiêu chí đã nêu và giữ nguyên hai dự án đã được cấp giấy chứng nhận đầu tư phù hợp với các tiêu chí nêu trên.

UBND TP Đà Nẵng đề nghị Thủ tướng Chính phủ tiếp tục xác định bán đảo Sơn Trà là một trong các khu du lịch quốc gia đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Trong đó, quan tâm kiến nghị của các tổ chức, cá nhân về việc bảo tồn đa dạng sinh học, an ninh quốc phòng trong quá trình phát triển du lịch; xem xét các kiến nghị của các nhà đầu tư tại khu vực bán đảo Sơn Trà, giải quyết hòa hợp lợi ích của nhà đầu tư trong khuôn khổ lợi ích chung của cộng đồng theo hướng phát triển bền vững.

Nguyễn Thành