Trong lúc trèo lên hàng cây xanh ở tuyến đường làng dùng dao phát quang, do thiếu quan sát nên ông C. đã vướng vào dây điện và bị giật chết.

Vào khoảng 15 giờ ngày 7/4, người dân ở thôn Thống Nhất, xã An Ninh, huyện Quảng Ninh tá hoả khi phát hiện có một người đàn ông bị treo trên đường dây điện hạ thế. Nạn nhân được xác định là ông N.Đ.C. (SN 1950, trú tại xã An Ninh, huyện Quảng Ninh).



Người dân sống xung quanh khu vực này cho biết, trước đó, ông C. trèo lên hàng cây xanh ở tuyến đường làng dùng dao phát quang, do thiếu quan sát nên ông C. đã vướng vào dây điện và bị điện giật chết.



Sau khi phát hiện vụ việc, lực lượng chức năng đã chỉ đạo thợ điện cắt nguồn điện để đưa thi thể của nạn nhân xuống phục vụ cho việc khám nghiệm tử thi và bàn giao về cho gia đình mai táng.



Vụ việc hiện đang được cơ quan chức năng liên quan ở huyện Quảng Ninh điều tra, làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật.



Được biết, nạn nhân N.Đ.C. vốn đã từng nhiều năm làm chủ nhiệm HTX dịch vụ điện xã An Ninh.

