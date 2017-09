Tai nạn thương tâm tại Hưng Yên, hai học sinh lớp 9 tử vong

Theo đó, vào lúc 15h00 ngày 1/9 tại km 18+730 QL 39, thôn An Xã, xã Toàn Thắng, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên đã xảy ra vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng giữa 2 xe máy và một xe ô tô, hậu quả làm 3 người trên xe máy tử vong tại chỗ, trong đó có 2 học sinh lớp 9 (sinh năm 2003).

Hình ảnh vụ tai nạn của các nhân chứng cho thấy, nhiều bộ phận cơ thể các nạn nhân biến dạng.

Ngay sau khi nhận được thông tin vụ tai nạn, đồng chí Trương Hoà Bình, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban An toàn giao thông Quốc gia gửi lời thăm hỏi, chia buồn tới gia đình các nạn nhân.

Phó Thủ tướng đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân kiêm Trưởng Ban An toàn giao thông tỉnh Hưng Yên chỉ đạo các cơ quan chức năng và các đơn vị, địa phương có liên quan trên địa bàn tỉnh thăm hỏi, hỗ trợ, động viên gia đình các nạn nhân; khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn, xử lý nghiêm đối tượng vi phạm theo quy định của pháp luật; tăng cường tuần tra kiểm soát và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trật tự, an toàn giao thông.

Phó Thủ tướng yêu cầu tăng cường tuyên truyền sâu rộng trên báo, đài, hệ thống phát thanh của huyện, xã, phường về nguy cơ, hiểm họa tai nạn do mô tô, xe gắn máy gây ra; các biện pháp phòng tránh, hạn chế tai nạn đối với mô tô, xe gắn máy; phổ biến pháp luật trật tự, an toàn giao thông và hướng dẫn các kỹ năng điều khiển xe an toàn cho người điều khiển mô tô, xe gắn máy.

Tình Hưng Yên cũng được yêu cầu thực hiện nghiêm Công điện số 1224/CĐ-TTg ngày 17/8/2017 của Thủ tướng Chính phủ về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong thời gian Lễ Quốc khánh và khai giảng năm học mới 2017 – 2018 trong đó triển khai “Tháng cao điểm an toàn giao thông cho học sinh đến trường”, các trường học đẩy mạnh giáo dục kiến thức, quy định về an toàn giao thông cho học sinh, sinh viên; phối hợp cơ quan chức năng, chính quyền địa phương bảo đảm trật tự, an toàn giao thông khu vực cổng trường học; triển khai mô hình “Cổng trường an toàn”.

Bảo An