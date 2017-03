TPO - Uỷ ban ATGT Quốc gia vừa đề nghị Ban ATGT Tuyên Quang làm rõ hành vi của lái xe khách vừa điều khiển xe vừa sử dụng điện thoại để chơi game, nhắn tin, gọi điện và soi cầu ăn tiền với phụ xe trong khi đang điều khiển phương tiện chở hàng chục hành khách trên đường.

Lái xe vừa lái xe vừa chơi 'đầu đít'

Cụ thể, ngày 17/3, Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia nhận được video phản ánh của người dân về tình trạng lái xe khách biển kiểm soát 22B-00.657 gắn lô gô nhà xe Quang Bắc. Lái xe này liên tục sử dụng điện thoại để chơi game, nhắn tin, gọi điện và soi serie tiền để 'ăn thua' (thường gọi là chơi 'đầu đít') với phụ xe trong khi đang điều khiển phương tiện chở hàng chục hành khách trên đường.

Uỷ ban ATGT quốc gia đánh giá, đây là hành vi vi phạm pháp luật trật tự, an toàn giao thông đường bộ nghiêm trọng, thiếu ý thức, thiếu văn hóa khi lái xe, tiềm ẩn nguy cơ cao dẫn đến tai nạn giao thông.

Xe Quang Bắc nhìn từ bên ngoài

Cũng ngày 20/3, Uỷ ban ATGT quốc gia cũng yêu cầu Ban ATGT Sơn La làm rõ và xử lý hiện tượng một số đối tượng găm đinh vào các tấm xốp rồi rải ra đường xảy ra trên QL 37 thời gian gần đây.

Văn phòng Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia đề nghị Sở Giao thông vận tải tỉnh Tuyên Quang kiểm tra, làm rõ hành vi của lái xe theo phản ánh. Trên cơ sở đó, yêu cầu doanh nghiệp có hình thức kỷ luật nghiêm khắc đối với lái xe đã vi phạm quy định về trật tự an toàn giao thông, thông báo tới các đơn vị và toàn bộ đội ngũ lái xe của doanh nghiệp; tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục đội ngũ lái xe và nhân viên phục vụ nghiêm chỉnh chấp hành quy định của pháp luật về trật tự, an toàn giao thông và nội quy, quy chế của doanh nghiệp trong hoạt động vận tải hành khách.