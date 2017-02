TPO - Ngày 12/2, ông Đoàn Ngọc Thơ- tài xế hãng xe khách Ngọc Thông xác nhận, ông đã phối hợp với công an huyện Đắk Tô (tỉnh Kon Tum) truy bắt được kẻ ném đá xe khách.

Xe khách bị ném đá vỡ kính trước

Khoảng 20h45 ngày 11/2, ông Thơ điều khiển xe khách biển số 48B-00499, trên xe chở 30 người di chuyển theo hướng Gia Lai đi Kon Tum trên QL14. Khi đến địa phận xã Tân Cảnh, huyện Đắk Tô, xe khách bị một đối tượng ném đá vỡ kính trước. Vụ việc khiến ông Thơ và 1 hành khách bị thương do mảnh kính vỡ.Ngay lập tức, ông Thơ quay xe truy đuổi đối tượng. Sau khi bỏ chạy khoảng 7km, đối tượng vứt xe máy giữa đường rồi trốn vào rẫy cao su. Trên xe máy thủ phạm để lại còn 6 cục đá to bằng nắm tay người lớn.Nửa tiếng sau, nhận được tin báo, lực lượng công an đến tạm giữ đối tượng, lập hồ sơ xử lý theo pháp luật.Ông Thơ cho biết trong đêm 11/2 còn có 2 xe khác bị ném đá, nhưng không bắt được thủ phạm.