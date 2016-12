TPO - Sự xâm nhập, can thiệp của tội phạm hình sự thông qua các hoạt động kinh tế đã đe doạ đến an ninh, an toàn và lợi ích của doanh nghiệp.

Theo Bộ trưởng Bộ Công an, nhiều ổ nhóm tội phạm núp bóng doanh nghiệp để hoạt động chống phá, ảnh hưởng xấu đến môi trường cạnh tranh. Tiếp tục Hội nghị trực tuyến giữa Chính phủ với các bộ ngành, địa phương, sáng 29/12, Thượng tướng Tô Lâm, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an cho biết: Trong thời gian qua, lực lượng công an liên tục mở các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm hình sự, triệt phá các băng ổ nhóm tội phạm núp bóng các doanh nghiệp. Năm 2016, toàn lực lượng đã triệt phá 1.990 băng, ổ nhóm, tội phạm; trong đó có nhiều băng, ổ nhóm nguy hiểm, núp bóng các công ty, doanh nghiệp để hoạt động chống phá, ảnh hưởng xấu đến môi trường cạnh tranh, hoạt động bình thường của các doanh nghiệp. Sự xâm nhập, can thiệp của tội phạm hình sự thông qua các hoạt động kinh tế để thu nạp các đối tượng tiền án tiền sự, các băng, ổ nhóm tội phạm hoạt động có tổ chức, đâm thuê chém mướn, cưỡng đoạt tài sản, tín dụng đen, siết nợ, đòi nợ thuê để can thiệp vào các hoạt động đấu thầu, các hoạt động kinh tế.., đã đe doạ đến an ninh, an toàn và lợi ích của doanh nghiệp. Bộ Công an đã tập trung đấu tranh để góp phần lành mạnh hoá thị trường kinh doanh. Một số mặt hàng khai thác cát, đá, sỏi, khai thác tài nguyên khoáng sản, mỏ; tham gia đấu thầu, san lấp mặt bằng… có các tổ chức tội phạm hình sự núp dưới doanh nghiệp để tạo sự không lành mạnh. Bộ trưởng Tô Lâm cũng cho biết thêm, trong năm, lực lượng Công an đã phát hiện, xử lý 16.823 vụ phạm tội về trật tự quản lý kinh tế (nhiều hơn 901 vụ so với 2015); 224 vụ vi phạm pháp luật về tham nhũng. Điều tra, xử lý nhiều vụ án kinh tế tham nhũng lớn, tính chất phức tạp. Lực lượng chức năng phát hiện hàng trăm doanh nghiệp lợi dụng các chính sách trừ thuế, hoàn thuế VAT, góp phần ổn định thị trường, chống thất thu thuế. Điều tra, xử lý 3.319 vụ buôn lậu, 535 vụ gian lận thương mại, 648 vụ sản xuất, buôn bán hàng cấm, hàng giả, góp phần kiềm chế, hoạt động buôn lậu trên các tuyến, địa bàn trọng điểm. Xử lý 17.622 vụ vi phạm pháp luật về môi trường, qua đó nâng cao ý thức của các tổ chức, doanh nghiệp trong bảo vệ môi trường, giải toả bức xúc của người dân đối với những vụ việc gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng.