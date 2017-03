TPO - Đang thả lưới, tàu cá bất ngờ đứt dây tời khiến một thuyền viên tử vong tại chỗ.

Tàu cá có thuyền viên bị nạn.

Ngày 21/3, trao đổi với Tiền Phong, Trung tá Quách Văn Phúc – Đồn phó Đồn Biên phòng Quỳnh Thuận (BĐBP Nghệ An) cho biết, trên vùng biển Nghệ An có một ngư dân tử vong và một người bị thương nặng do đứt dây tời khi thả lưới đánh cá.

Theo đó, vào lúc 1h sáng (ngày 21/3), tàu cá mang số NA 90615 TS do anh Hồ Văn Tám (SN 1971, trú tại xóm Minh Sơn, xã Xuân Thủy, huyện Quỳnh Lưu) làm thuyền trưởng, trên tàu có 18 thuyền viên đang đánh bắt cá tại độ 18 độ 47’N – 106 độ 30’E. Trong khi đang thả lưới thì bất ngờ dây tời (cáp tời kéo lưới) bị đứt quật ngã 2 thuyền viên.

Sự việc bất ngờ khiến anh Nguyễn Văn Lai (SN 1985, trú tại xóm Thông Thái, xã Tiến Thủy, huyện Quỳnh Lưu) bị tử vong tại chỗ. Anh Trần Đình Cường (trú tại xóm Đài Bắc, xã Quỳnh Long, huyện Quỳnh Lưu) bị thương nặng.

Nhận được thông tin, Đồn BP Quỳnh Thuận đã dùng ca nô và cử lực lượng quân y, cán bộ chiến sỹ ra biển đưa nạn nhân, người bị thương vào bờ để cấp cứu. Đến 8h30p, tàu cứu hộ cập bến.

Hiện, thuyền viên Cường bị thương nặng đang được cấp cứu tại Bệnh viện ĐK huyện Quỳnh Lưu, còn thi thể nạn nhân Nguyễn Văn Lai đã được bàn giao cho gia đình mai táng theo phong tục địa phương.