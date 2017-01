TP - Triều cường, mưa nắng thất thường… đã khiến cho nhiều làng trồng hoa Tết ở miền Tây Nam bộ, nhất là các tỉnh duyên hải thất thu nặng vì hoa bị hư hại hoặc “lỡ hẹn” với Tết.

Cận Tết nhưng vườn hoa của bà Hồ Thị Phi (ấp Vĩnh Yên, xã Long Đức, thành phố Trà Vinh) vẫn nở rất ít . Ảnh: D.Hiền

Vào thời điểm này, bà con ấp Xáng Mới, TT Rạch Ròi (huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang) đang tất bật chăm sóc hoa để kịp bán Tết. Ông Mười Mạnh người có hơn 10 năm kinh nghiệm trồng hoa cho biết, vụ Tết năm nay ông trồng 900 giỏ hoa vạn thọ các loại. Năm nay mưa nhiều vào những tháng cuối năm làm cho hoa nở muộn và việc xử lí cây ra hoa gặp nhiều khó khăn. “Chậu nào nở muộn, tôi phải tách riêng để phun xịt thuốc mong kịp bán Tết. Chính vì thế mà giá hoa năm nay cũng đẩy lên cao khoảng 5 ngàn đồng thành 25 ngàn đồng/ cặp”- ông Mười Mạnh nói. Ông Tuấn, ngụ cùng ấp Xáng Mới cho biết năm nay ông trồng hơn 1.000 giỏ vạn thọ Pháp. Tuy được người tiêu dùng ưa chuộng, nhưng loại hoa này lại gặp bất lợi là do thời tiết thất thường nên hoa nở chậm.

Ông Nguyễn Văn Châu ở phường 4, thành phố Trà Vinh (Trà Vinh), cho biết: năm nay gia đình trồng hơn 2.000 chậu hoa giấy, hướng dương và cúc mâm xôi, mặc dù kỹ thuật trồng và chăm sóc các loại hoa này không khó nhưng do ảnh hưởng của thời tiết ngay từ đầu vụ đến nay nên gia đình thường xuyên chăm sóc nhiều hơn, sử dụng các loại phân bón thuốc trừ sâu, thuốc kích thích ra hoa… nhiều hơn so với mọi năm nên chi phí đầu tư khoảng hơn 25 triệu đồng, tăng hơn 10 triệu đồng so với vụ hoa Tết của năm trước. Dù vậy gia đình cũng rất lo ngại vì số lượng hoa chậm nở chiếm tỷ lệ cao từ 40 - 50%.

Thất thu nặng

Xã Long Đức và phường 4 (thành phố Trà Vinh) là những nơi trồng hoa tập trung, nổi tiếng của cả tỉnh Trà Vinh. Mọi năm, vào khoảng trung tuần tháng Chạp, các làng hoa này rực rỡ muôn sắc màu hoa. Tuy nhiên, ở thời điểm hiện tại, các loài hoa ở những làng hoa này vẫn còn đang rất lác đác. “Phần lớn không kịp nở vào dịp Tết”- bà Hồ Thị Phi, ấp Vĩnh Yên (xã Long Đức) nói. Bà Phi cho biết, vụ hoa Tết năm nay, bà chuẩn bị khoảng gần 2.000 chậu hoa các loại, vốn đầu tư trên 10 triệu đồng, trong đó có khoảng 150 chậu hoa cúc mâm xôi, cúc Tiger. Tuy nhiên, do nắng nóng kéo dài và mưa liên tục nhiều ngày nên cây hoa bị bệnh thối rễ, hoa không ra nụ.

“Chưa có năm nào như năm nay, thời tiết thất thường không lường trước được”- ông Đặng Văn Tuấn (ấp Vĩnh Yên) than thở. Ông cho biết, gia đình ông trồng 3.000 chậu hoa cúc mâm xôi, đến nay đã có khoảng 50% nở chậm không kịp Tết. Hơn nữa, số cúc đã nở thì cũng không được đẹp như mọi năm nên thương lái mua phải lựa chọn và chỉ bán được khoảng 70 số cúc còn lại. “Vụ hoa Tết năm nay, không chỉ bị thua lỗ mà còn phải thất thu khoảng 20 - 25 triệu đồng” - ông Tuấn nói.

Cũng do thời tiết mưa nắng thất thường nên hơn 50% trong số 2.000 chậu cúc mâm xôi của gia đình ông Võ Hòa Thủy (Vĩnh Yên) nở chậm. “Mặc dù gia đình tập trung để chăm sóc nhưng đến thời điểm này số hoa vẫn không phát triển được bao nhiêu, coi như vụ Tết năm nay gia đình tôi thất thu nặng” - ông Thủy nói. Tương tự bà Nguyễn Thị Trì, người cùng ấp cũng bị thua lỗ nặng. Gia đình bà trồng được 2.000 chậu hoa cúc mâm xôi nhưng do ảnh hưởng mưa nhiều, triều cường làm ngập gây thiệt hại hơn 70%, chỉ còn lại khoảng 500 chậu nhưng bị chậm ra hoa nên bị thua lỗ trên

20 triệu đồng.

Bà Nguyễn Thị Dung - Phó Chủ tịch UBND xã Long Đức cho biết, năm nay người trồng hoa chuẩn bị khoảng 290.000 chậu hoa các loại phục vụ thị trường Tết, tăng 20.000 chậu so với cùng kỳ. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của thời tiết và những cơn mưa thất thường, nắng nóng kéo dài làm cho hơn 50.000 chậu hoa cúc Tiger, cúc mâm xôi, cúc Đài Loan… của xã bị thiệt hại.

Theo ông Nguyễn Văn Khanh- Phó trưởng phòng Kinh tế thành phố Trà Vinh, những làng hoa kiểng xã Long Đức và phường 4 (thành phố Trà Vinh) là nơi hàng năm cung cấp một lượng lớn hoa kiểng phục vụ Tết, từ 300.000 - 400.000 chậu hoa các loại. Tuy nhiên vụ hoa Tết năm nay, do bị ảnh hưởng của thời tiết, triều cường… làm hoa bị thiệt hại và chậm ra hoa, không kịp cung cấp cho thị trường Tết nên phần lớn người trồng hoa bị thua lỗ và thất thu nặng.