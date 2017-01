Ngày Tết, chúng tôi đã về ấp Trà Ong, xã Viên Bình, huyện Trần Đề (tỉnh Sóc Trăng) thăm cô bé mang “mai rùa” Trần Thị Ngọc Thắm sau gần 5 tháng cháu được bóc tách thành công khối bướu nặng hơn 1 ký khỏi lưng mà cháu đã phải mang suốt 10 năm.

Cháu Trần Thị Ngọc Thắm.

Chị Thạch Thị Đa Ny (34 tuổi, mẹ cháu Thắm) cho biết: “Sau khi được các bác sĩ bóc tách khối u trên lưng, đến nay, sức khỏe cháu đã ổn định hơn, vết mổ trên lưng và vết sẹo ở đùi do lấy da ghép lên lưng cũng đã lành. Chỉ có điều, vét sẹo trên lưng vẫn còn gây khó chịu cho cháu vì vẫn còn đau và hay bị ngứa vào ban đêm. Sau khi trở về nhà, gia đình đã xin cho cháu được tiếp tục học lớp 3 sau 3 năm nghỉ học và đã được nhà trường nhận vào học. Vừa qua đưa cháu đi tái khám, các bác sĩ cho biết tình hình ổn định, không có gì khác thường. Nghe bác sĩ cho biết như vậy, gia đình mừng lắm. Chúng tôi cảm ơn tất cả mọi người đã đem lại niềm vui cho cháu và gia đình”.Trước đó, ngày 29/8/2016, các bác sĩ ở Bệnh viện Nhi Đồng 1 (TPHCM) đã tiến hành ca phẫu thuật cắt bướu thành công cho cô bé “mai rùa” Trần Thị Ngọc Thắm. Sau 90 phút nỗ lực, các bác sĩ đã bóc tách khối bướu có đường kính 22 cm, cân nặng 1,05 kg ra khỏi lưng cháu Thắm. Sau đó, các bác sĩ đã dùng chính phần da mặt trước đùi của cháu để phủ lên vùng trống lưng.Khối bướu trên lưng cháu Thắm được các chuyên gia y tế chẩn đoán là bướu hắc tố bẩm sinh (tên khoa học là Congentinal melano citye Nevi) kích thước lớn chưa từng thấy tại Việt Nam.Ngoài khối bướu, trên cơ thể cháu Thắm còn có 232 nốt ruồi lớn nhỏ (gọi là bướu vệ tinh) mà nếu để quá lâu sẽ có nguy cơ chuyển sang ung thư.Chị Thạch Thị Đa Ni cho biết, từ khi mới chào đời, sau lưng Thắm đã xuất hiện một cục u màu đen như quả cam nằm ở vị trí giữa hai xương vai. Tuy nhiên, do hoàn cảnh của gia đình quá khó khăn nên không có điều kiện chữa trị sớm, vì vậy khối bướu phát triển to hơn. Đặc biệt, do mang khối bướu trên lưng nên Thắm bị bạn bè trêu chọc, xa lánh khiến cho cháu mặc cảm, bỏ học ngay từ lớp 3 (cách đây 3 năm).Khi chúng tôi hỏi về sức khỏe, Thắm cười bẽn lẽn cho biết: “Sức khỏe của con đã ổn định. Bây giờ tới lớp các bạn không trêu chọc con là “mai rùa” nữa. Con sẽ cố gắng học giỏi để sau này làm cô giáo”. Nói rồi, Thắm chạy lại bàn lấy sách vở ra đọc và viết bài một cách tự tin.Cháu Thắm đã có một cái Tết thật vui khi trên lưng không còn mai rùa mà cháu đã mang suốt nhiều năm qua.Hoàn cảnh gia đình cháu Thắm hiện nay rất khó khăn khi cả nhà 4 miệng ăn nhưng không có ruộng đất sản xuất sinh sống. Cha cháu là anh Trần Thăng (38 tuổi) đi làm thuê làm mướn, mỗi ngày được khoảng 150.000 đồng, còn mẹ cháu ở nhà trông coi 2 con. Trong đó, anh trai của Thắm là Trần Hoàng Thái (12 tuổi) đang học lớp 4 thì phải nghỉ học do nhà quá nghèo và cũng vừa trải qua ca phẫu thuật mổ ruột thừa. Hiện nay Thái ở nhà chăn gà vịt cho gia đình. Còn cháu Thắm 2 tháng phải đi tái khám một lần, chi phí cho mỗi lần đi như vậy trên một triệu đồng.