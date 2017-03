TPO - Hai người ngồi trên ô tô một phen kinh hồn khi thanh chắn lan can cầu vượt rơi từ độ cao khoảng 5m xuống đâm thủng nóc ô tô ở Sài Gòn.

Nóc ô tô bị thanh thép rơi trúng đâm thủng.

Người dân cho biết, khoảng 12 giờ trưa 3/3, xe ô tô 7 chỗ biển số 51A-868.77 chở theo hai người đàn ông lưu thông trên quốc lộ 1A theo hướng từ An Sương về vòng xoay An Lạc, quận Bình Tân, TPHCM.

Đến đoạn dưới chân cầu vượt ngã tư Gò Mây, quận Bình Tân thì bất ngờ bị một thanh thép lan can cầu có đường kính 10cm, dài khoảng 2 mét rơi từ độ cao 5 mét xuống trúng nóc xe ô tô làm thủng một mảng lớn. May mắn vị trí bị đâm thủng không có người ngồi.

Theo một số nhân chứng, nguyên nhân thanh lan can cầu bị rơi là do một ô tô khác lưu thông trên cầu vượt đã đụng phải lan can làm thanh thép bung ra rơi xuống đường.

