TP - Trao đổi với Tiền Phong chiều ngày 19/4, ông Đào Đức Toàn, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội nhấn mạnh, thành phố sẽ kiên trì vận động để người dân Đồng Tâm thấu hiểu và hợp tác. Yêu cầu lớn nhất đặt ra hiện nay đó là tập trung sớm ổn định tình hình, bảo đảm đời sống nhân dân xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức. “Đều là bà con mình cả, thành phố luôn sẵn sàng đối thoại với người dân Đồng Tâm”, ông Toàn nói.

Người dân dựng các chướng ngại vật để ngăn cản người lạ đi vào. Ảnh: Như Ý.

Đã xử lý nhiều cán bộ xã sai phạm

Ông Đào Đức Toàn cho biết: Tình hình an ninh trật tự trên địa bàn xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức phức tạp từ nhiều năm nay. Do có sự buông lỏng quản lý của một số cá nhân và cơ quan quản lý, để xảy ra tình trạng lấn chiếm, sử dụng, xây dựng công trình trên đất quốc phòng nên người dân trên địa bàn xã Đồng Tâm đã có đơn thư khiếu tố lên các cơ quan của huyện và thành phố.

Thành phố và huyện Mỹ Đức đã giải quyết khẩn trương, nghiêm túc, có trách nhiệm nhiều nội dung. Đã khai trừ Đảng 8 đảng viên, cách chức 1, cảnh cáo 5, khiển trách 5 (nguyên Bí thư đảng ủy, nguyên Chủ tịch, phó Chủ tịch xã, nguyên trưởng công an xã), khởi tố vụ án và khởi tố 3 bị can, bắt tạm giam 2 bị can (nguyên chủ tịch xã, nguyên cán bộ địa chính xã). Về vấn đề này, huyện Mỹ Đức và thành phố nhiều lần tổ chức đối thoại, nghiêm túc giải quyết nhiều nội dung khiếu tố và vẫn đang tập trung giải quyết.

Đặc biệt, thời gian gần đây, khi Bộ Quốc phòng giao cho Tập đoàn viễn thông quân đội Viettel tiếp nhận quản lý để thực hiện công trình quốc phòng, thì một số người dân xã Đồng Tâm có hành vi gây khó khăn, chống đối vì cho rằng đây là phần đất nông nghiệp của xã Đồng Tâm chứ không phải đất quốc phòng. Nhưng thực chất, phần đất này đã được Thủ tướng Chính phủ giao xây dựng, mở rộng sân bay Miếu Môn trên địa bàn ba xã: Mỹ Lương, Trần Phú, Đồng Lạc (huyện Chương Mỹ) và xã Đồng Tâm (huyện Mỹ Đức) từ năm 1980.

Đến tháng 10/2014 giao cho Quân chủng phòng không không quân tiếp tục sử dụng làm vị trí đóng quân của Lữ đoàn 28, với các mốc giới trên thực địa không thay đổi. Bộ Quốc phòng đã thu hồi 50,03 ha đất quốc phòng do Quân chủng phòng không không quân đang quản lý, sử dụng để giao cho Tập đoàn viễn thông quân đội Viettel tiếp nhận quản lý sử dụng vào công trình quốc phòng, trong đó bao gồm 46 ha thuộc xã Đồng Tâm.

Nhưng người dân do thiếu hiểu biết về luật pháp đã liên tiếp có nhiều hoạt động vi phạm pháp luật, gây mất an ninh trật tự trên địa bàn xã Đồng Tâm và một số địa bàn lân cận. Ngày 30/3/2017, Cục Điều tra hình sự Bộ Quốc phòng đã tiến hành khởi tố vụ án về việc lấn chiếm đất quốc phòng và chống người thi hành công vụ; Công an thành phố đã khởi tố vụ án gây rối trật tự công cộng. Ngày 15/4/2017, Công an thành phố đã dùng biện pháp ngăn chặn, bắt giữ một số đối tượng để làm rõ hành vi vi phạm pháp luật.

Mong muốn trực tiếp đối thoại với người dân

Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện, một số công dân tại địa phương đã cản trở và tổ chức giữ người trái pháp luật đối với 38 cán bộ, chiến sỹ Công an TP Hà Nội, một số cán bộ địa phương đang thi hành công vụ. Mặc dù các lực lượng chức năng đã tuyên truyền, vận động, giải thích, đối thoại theo đúng quy định pháp luật, nhưng một số đối tượng quá khích vẫn tiếp tục xúi giục, lôi kéo một bộ phận nhân dân tham gia tập trung đông người với mức độ ngày càng tăng và manh động.

Trong suốt quá trình diễn ra sự việc, Thường trực Thành ủy đã kịp thời chỉ đạo các lực lượng chức năng thực hiện các giải pháp đồng bộ giải quyết vụ việc. Thường trực Thành ủy giao đồng chí Nguyễn Đức Chung, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố chỉ đạo các cơ quan chức năng thành phố, phối hợp với huyện Mỹ Đức đối thoại với người dân thôn Hoành, xã Đồng Tâm để giải quyết, sớm ổn định tình hình, trước mắt, để người dân nhanh chóng thả những người bị giam giữ trái phép.

Lãnh đạo thành phố mong muốn trực tiếp đối thoại với người dân để giải quyết tình hình. Tuy nhiên, do người dân ở thôn Hoành chưa cử được người đại diện ra đối thoại nên đồng chí Chủ tịch UBND thành phố mới thực hiện việc trao đổi qua điện thoại với người dân. Thông qua các cuộc trao đổi này, người dân đã bước đầu nhận thức và hợp tác với chính quyền, đã thả 18 cán bộ, chiến sĩ bị giữ trái phép.

Ông Đào Đức Toàn khẳng định: Nhiệm vụ số một của thành phố là tập trung mọi biện pháp để sớm ổn định tình hình. Thành phố sẽ tiếp tục kiên trì tuyên truyền, vận động và sẵn sàng đối thoại với người dân ở đây để người dân nhận thức ra vấn đề, hợp tác với chính quyền, giải quyết vụ việc một cách thấu đáo.

Trước hết là phải đảm bảo tuyệt đối an toàn cho các cán bộ, chiến sỹ vẫn còn đang bị giữ trái pháp luật, cũng như tuyệt đối an toàn cho đời sống sinh hoạt bình thường của nhân dân. Đối với các kiến nghị của người dân cho đất đai, thành phố sẽ chỉ đạo các cơ quan chức năng tiếp thu, xem xét một cách thỏa đáng, đúng quy định pháp luật.

“Trong thời gian này, thành phố đề nghị người dân không để các đối tượng lợi dụng kích động tiếp tục vi phạm pháp luật, làm phức tạp thêm tình hình. Chúng tôi cũng yêu cầu người dân thả ngay những người còn bị bắt giữ, không tiếp tục hành vi vi phạm pháp luật”, ông Toàn cho hay.